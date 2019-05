Proprietà delle vocali e sonorità

Durante la produzione delle vocali vi è assenza degli ostacoli, e si crea la sonorità, sono i più sonori suoni possibili in una lingua. Le vocali sono quindi dei suoni con sonorità per la mancanza di ostacoli, come la chiusura della bocca,durante la loro produzione.Ci sono altri suoni che hanno la capacità della sonorità, ossia gli approssimanti liquidi e nasali; bisogna comunque tenere in considerazione che le vocali sono le più sonore.Tutti gli elementi o i segmenti che hanno la capacità della sonorità si chiamano sonoranti, i suoni sonoranti non incontrano lo stesso tipo di ostacolo dei suoni non sonoranti. Vocali sono sonoranti come gli approssimanti, i liquidi e le consonanti nasali. Le consonanti nasali sono normalmente sonore ma in alcune lingue se ne possono trovare di non sonore. I suoni plosivi, fricativi, africani non sono suoni sonoranti. Paradosso dato dal fatto che consonante nasale è plosiva. Sonorità implica l'assenza di ostacolo. Per le consonanti nasali, assenza dell'ostacolo è il fatto che aria può passare facilmente, capacità permette alle consonanti nasali di avere comportamento binario. Consonanti nasali hanno questa capacità di poter essere sonoranti oppure no.Tutte le lingue hanno suoni sonoranti, ciò lo si può affermare per il fatto che non esiste una lingua che non possegga almeno una vocale.