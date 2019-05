Trasmissione del significato in una lingua

La pragmatica si interessa alla distinzione tra competenza ed esecuzione. La competenza è la conoscenza innata della lingua, esecuzione è che cosa fa il parlante con la sua conoscenza; quindi come la conoscenza viene utilizzata concretamente. Tutti gli approcci dicono qualcosa sulla distinzione tra competenza e esecuzione. Il linguaggio umano è più di quella parte formale. Chomsky fa distinzione tra competenza ed esecuzione. La parte formale del linguaggio può studiare la competenza. L'esecuzione comprende la parte formale ma anche qualcosa d'altro. Un altro linguista, Austin, ha creato la teoria degli atti linguistici. Quando uno utilizza il linguaggio deve utilizzare alcuni atti linguistici. Austin ha ottenuto una descrizione più dettagliata di cosa significa l'esecuzione nel linguaggio umano, i tipi di esecuzione possibili nel linguaggio umano. Un ulteriore linguista, Grice, famoso per la distinzione dei principi della conservazione e le massime conversazionali. Non si può studiare la pragmatica senza studiare cosa dice Grice. Altro approccio fondamentale è di Spencer e Wilson che hanno elaborato la teoria della pertinenza. Tutti i ricercatori vogliono capire cosa significa tra smettere un significato nel linguaggio umano. Ricercatori hanno osservato distinzione importante.