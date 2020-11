Il testo poetico

Chi la scrive? Il poeta

Il testo poetico è un’opera in versi tramite quale l’autore ci vuole mandare un messaggio.Il contenuto e la forma sono collegati strettamente, solo che la forma ha un peso più importante.Il linguaggio usato nei testi poetici può essere:1. Denotativo – oggettivo2. Connotativo – soggettivo, emozionaleLa poesia è l’arte di esprimere con parole (in versi), immagini, azioni, idee e sentimenti che nascono da un’esperienza soggettiva, ma che aspirano ad assumere un valore universale.Scopo: emozionarci (il poeta racconta la sua esperienza vissuta dal singolo agli altri permettendo che il lettore possa rivivere la sua esperienza)Temi: amore, il passare del tempo, il destino, la vita e la morte, la tensione verso l’infinito e l’eterno, le speranze, i desideri, i ricordi, la noia, la sofferenza interiore ecc.Forma: 1. Metrica2.ritmo3.le figure retoriche4. il lessicoLa metrica è la misura del verso che si misura in base al numero di sillabe.La sillaba è l’unità tonica minima (un insieme di suoni pronunciata con una sola emissione di fiato) formata da 1 vocale+1 o più consonanti.In base al numero di sillabe, i versi italiani sono: bisillabo, trisillabo, quadrisillabo, quinario, senario, settenario, ottonario, novenario, decasillabo, endecasillabo.A secondo dell’ultima parola i versi si dividono in:1. Piani – accento sulla penultima sillaba2. Tronchi – se l’accento cade sull’ultima sillaba (conto una sillaba metrica in più)3. Sdruccioli – se l’accento cade sulla terzultima sillaba (conto una sillaba metrica in meno)Esempio:matita – piana tavolo – sdrucciola città - troncaletto – piana viverre – sdrucciola virtù – tronca