Figure retoriche, elenco e descrizione

Enjambement: prosecuzione della frase nel verso che segue.Sineresi: fusione di due vocali in un’unica sillaba.Dieresi: divisione di due vocali che formano dittongo in due sillabe.Aferesi: sottrazione di un elemento all’inizio di parola. Scuro(oscuro).Apocope: sottrazione di un elemento al termine di una parola.Gran(grande).Sincope: sottrazione di uno o più suoni in una parola. Spirto(spirito).Protesi: addizione di un elemento all’inizio di una parola. Ispirito(spirito).Paragoge: addizione di un elemento alla fine di una parola. Filme(film).Epentesi: addizione di un elemento all'interno di una parola. Liucidare(lucidare).Parola-valigia: addizione di due parole in una sola. Confindustria(confederazione e industria).Geminato: ripetizione della stessa espressione o parola in sequenza. Attenzione! Attenzione!Assonanza: ripetizione degli stessi suoni vocalici tra due parole. Climi/mattini.Allitterazione: ripetizione dello stesso fonema prevalentemente all’inizio di due o più parole. Sentire suoni striduli.Anagramma: cambiamento dell’ordine dei suoni in una parola che da origine a un’altra parola di significato diverso. Silvia/salivi.Palindromo: parola che può essere letta indifferentemente dall’inizio alla fine o viceversa. Radar.Ellissi: eliminazione di una parola che viene sottointesa dal contesto. Ti piace?(questo).Frase nominale: omissione del verbo in una frase. Tanti pensieri, tante inquietudini, tante fatiche.Asindeto: eliminazione completa di congiunzioni nella frase.Anacoluto: eliminazione di una parola sintatticamente necessaria per il senso logico della frase.Pleonasmo: aggiunta di una parola o di una frase esplicativa, che non è indispensabile, ma, soprattutto è ridondante. Marco conosce bene, lui, le figure retoriche!Enumerazione: elencazione ordinata di parole secondo il senso comune. Olio, pane, sale.Accumulazione: elencazione caotica di parole.Polisindeto: ripetizione delle congiunzioni fra parole.Chiasmo: disposizione incrociata degli elementi che costituiscono una frase.Iperbato: spostamento di elementi nella frase che altera l’ordine normale della disposizione sintattica attraverso l’interposizione di un sintagma. Questa/Bella d’erbe famiglia e d’animali(questa bella).Anastrofe: inversione dell’ordine di due o più parole nella frase. Allor che all’opre femminili intenta/sedevi(intenta all’opre femminili).Sineddoche: restringe il significato di una parola rispetto alle sue potenzialità espressive:•Il singolare per il plurale. Questi quadri sono dei dei Picasso(Picasso è un uomo, quindi molto più di alcuni suoi quadri).•La parte per il tutto. L’uomo prese la sigaretta e la accese(SI usa uomo al posto di mano).•La specie per il genere. I mortali sono folli(Ci si riferisce solo agli umani, ma si indicano tutti gli animali).•La materia per l’oggetto. I bronzi di Riace(il bronzo è un metallo, ma qui si indicano solo le statue di bronzo.