Analisi di una sillaba

Nella parola "fonologia", in italiano non ci sono sillabe senza vocali, dobbiamo quindi prima identificare le vocali. Nella sillaba ci sono onset e rima, rima contiene nucleo della sillaba e la coda della sillaba. "Sprinter" parola italiana presa in prestito dall'inglese, ci sono due vocali e quindi ci sono due sillabe. Vocale forma nucleo della sillaba, elementi che precedono vocale sono onset o attacco. Quindi in questo caso sillaba ha "spr" come onset. C'è anche consonante che viene dopo vocale ed è cosa della sillaba. Una sillaba con la coda si chiama sillaba chiusa. Nella seconda sillaba la E è la vocale, T è onset e R è la coda. Tutte lime lingue del mondo hanno sillabe, e in ogni lingua deve rispettare regole e costruzioni strutturali. Di solito nuclei hanno solo vocale, cominciano con onset, finiscono con una coda, e attacchi e code hanno normalmente una sola consonante. Le sillabe più comuni sono consonante vocsle quindi attaccò è il nucleo. Altre tipo di sillabe non sono così comuni. Fono tattica della lingua, ci dà regola le regole che governano le combinazioni dei segmenti. Nelle lingue del mondo se un attaccò è formato da più di due consonanti la struttura può solamente essere: primo segmento è la consonante S, il secondo è un'occlusiva sorda, e il terzo è consonante liquida, vibrante o approssimante. Consonante R è vibrante e sonorante. Altri tipi di combinazioni di consonanti non sono possibili nelle lingue del mondo, assenza si chiama assenza sistematica. Anatomia umana non permette altre combinazioni. Ci possono essere assenza casuali nelle lingue del mondo. Differenza tra assenza scismatica che ha natura anatomica, mentre assenza ..... Non ha natura anatomica. Se una sillaba deve scegliere tra il nucleo e l'accapo sillaba preferisce l'accapo. Molte lingue evitano le code. Normalmente in italiano parole finiscono con vocale. "Estremo" 3 vocali quindi tre sillabe. Dopo aver identificato le vocali e i nuclei dobbiamo procedere con identificare onset o attacco. Consonanti "str" sono prima di una E. La preferenza è di mettere le consonanti nell'onset o attacco, quindi trasferite nella seconda sillaba. Nella seconda sillabe si vede onset complesso, con tre consonanti. Se sillaba evita la coda e ottimo. Nella terza sillaba c'è consonante M, consonante deve essere messa nell'onset per evitare coda nella seconda sillaba. In italiano sillabe ES può mostrare interferenza della morfologia. In alcuni contesti la morfologia può superare concetti della fono tattica. Parte sopra segmentarla della lingua oltre alla sillaba, sono importanti. La lunghezza, accento, intonazione e tono. Lunghezza importante in italiano, consonanti geminate creano contrasto con quelle non geminate. Consonante geminata non significa due consonanti. Nella parola sonno vi è solo una consonante che viene pronunciata in modo più lungo, differenza di lunghezza. Non tutti hanno la stessa lunghezza di pronuncia. Lunghezza può creare contrasto fonologico, vocale breve è lunga può creare contrasto nel senso