L’inquinamento di aria, acqua e suolo

Inquinamento dell’aria: Presenza di sostanze inquinanti nell’aria (principalmente per processi di combustione)Più evidente in zone (stagioni in cui piove poco e c’è poco vento)Conseguenze- aumento “effetto serra” (surriscaldamento)- problemi respiratori- piogge acideGas inquinanti dell’aria: CO2 da sempre uomo ne emette (per riscaldarsi) ma dalla Rivoluzione Industriale boom di emissioni. Gas serraSO2 e ossidi di azoto: odore sgradevole e causa piogge acide; tossica per animali e pianteMonossido di carbonio (CO): da combustione autoveicoli. Tossico per animali e uomoInquinamento dell’acqua: L’uomo da sempre inquina l’acqua (scarico rifiuti organici e reflui animali) ma aumenta la quantità3 tipi di inquinamento: organico, inorganico, termicoInquinamento organico: Scarichi deiezioni liquide e solide (fogne e allevamenti) + fanghi industriali (es. fanghi di cartiera) e petrolio + agrofarmaci e concimi organiciConseguenze:- microrganismi demolitori di queste sostanze consumano O2 (perdita O2 nelle acque comeconseguenza morte altri organismi)- immissione di eventuali microrganismi patogeni (es. con le deiezioni)- se petrolio (strato in superficie che blocca passaggio O2 e raggi solari + imbruttimento animali)Inquinamento inorganico: Scarichi industriali, detersivi, percolazione sostanze da discariche abusive + concimi e agrofarmaci chimiciConseguenze:- microrganismi demolitori di queste sostanze consumano O2 (perdita O2 nelle acque comeconseguenza morte altri organismi)- accumulo nel corpo di animali (es. metalli pesanti) come conseguenza morte o passaggio inquinanti nella catena alimentare- inquinamento delle acque potabili