Alcuni tipi di piante

Piante bulbose

Piante succulente

Le, come i tuberi o i bulbi, svolgono la funzione di riserva per assicurare la sopravvivenza della pianta in condizioni avverse.Lesi adattano a due principali cicli climatici, in particolare: il ciclo freddo – caldo della zona temperata, e il ciclo umido – secco delle zone tropicali e sub tropicali, tra cui troviamo la zona mediterranea.Lepossono essere utilizzate come delle piante ornamentali, infatti sono caratterizzate da grandi fioriture composte da fiori che hanno dei colori molto brillanti; a volte il periodo di fioritura può essere breve a causa delle elevate temperature.Lesono delle piante capaci di superare delle condizioni di secco, infatti riescono a conservare l’acqua nei loro tessuti.Queste piante sono formate da dei tessuti succulenti, cioè dei tessuti viventi che garantiscono una riserva di acqua da utilizzare in seguito quando è necessario.Lesono caratterizzate dall'avere forme strane; sono molto ornamentali, infatti le fioriture sono molto vistose.A volte, però, potrebbero risultare pericolose per via delle loro spine.