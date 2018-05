pp. 49-51 - Orazio: A Barine, la spergiura (versione) - Voces

Ulla si iuris tibi peieratipoena, Barine, nocuisset umquam,dente si nigro fieres vel unoturpior ungui,crederem. Sed tu simul obligastiperfidum votis caput, enitescispulchrior multo iuvenumque prodispublica cura.Expedit matris cineres opertosfallere et toto taciturna noctissigna cum caelo gelidaque divosmorte carentis.Ridet hoc, inquam, Venus ipsa, ridentsimplices Nymphae ferus et Cupidosemper ardentis acuens sagittascote cruenta.Adde quod pubes tibi crescit omnis,servitus crescit nova nec prioresimpiae tectum dominae relinquont,saepe minati.Te suis matres metuunt iuvencis,te senes parci miseraeque nupervirgines nuptae, tua ne retardetaura maritos.

Traduzione all'italiano

O Barine, se una sola pena per il giuramento violato

ti avesse mai colpito,

se tu diventassi più brutta per un dente nero

o per soltanto un’unghia,



io ti crederei. Invece tu, non appena hai impegnato

il tuo capo traditore con delle promesse false, risplendi

ancora più bella e incedi

[da] comune affanno dei giovani.



[Ti] giova ingannare le ceneri di tua madre

sepolta, le costellazioni della notte silenziosa

con tutto il cielo e gli dei,

privi della gelida morte.



Sorride di questo, dico, la stessa Venere, sorridono

le ingenue ninfe e il feroce Cupido,

sempre mentre affila i dardi infiammati

sulla pietra insanguinata.



Aggiungi che la gioventù cresce tutta per te,

crescono dei nuovi schiavi, né i vecchi,

lasciano la casa della loro tiranna spietata,

pur avendolo tante volte minacciato.



Le madri ti temono per i loro figli,

[ti temono] i vecchi padri avari e [temono] le infelici fanciulle

da poco spose, che il tuo fascino faccia attardare

i loro uomini.