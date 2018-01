- - Fedro : La cornacchia superba e il pavone - Latine

Versione originale in latino

Ne gloriari libeat (1) alienis bonis,suoque potius habitu vitam degere,Aesopus nobis hoc exemplum prodidit. (2)Tumens inani graculus superbiapinnas, pavoni quae deciderant, sustulit (3),seque exornavit (4). Deinde, contemnens suosimmiscet se ut pavonum formoso gregi.illi impudenti pinnas eripiunt avi,fugantque rostris. Male mulcatus graculusredire maerens coepit ad proprium genus,a quo repulsus tristem sustinuit notam.Tum quidam ex illis quos prius despexerat‘Contentus nostris si fuisses sedibuset quod Natura dederat voluisses pati,nec illam expertus esses contumeliamnec hanc repulsam tua sentiret calamitas’Note(1) Ne…libeat = finale negativa(2) I primi quattro versi vanno costruiti come segue : Aesopus prodidit nobis hoc exemplum ne libeat gloriari alienis bonis et potius [libeat] degere vitam suo habitu(3) tollo, is, sustŭli, sublātum, ĕre.(4) Graculus tumens inani superbia, sustulit pavoni pinnas quae deciderant et se exornavit