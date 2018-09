Test di ingresso, e se non passi? Come laurearti e non rinunciare ai tuoi sogni

I test d’ingresso per i corsi ad accesso programmato nazionale si sono conclusi.

Ora non resta che aspettare il verdetto delle graduatorie. Vista l’alta domanda e i pochi posti messi a disposizione dal Miur per le varie facoltà a numero chiuso, saranno purtroppo molti gli studenti che dovranno cambiare i loro progetti. Molti finiranno per iscriversi a facoltà simili alle loro prime scelte, per poi tentare nuovamente il test d’ingresso l’anno successivo. Ma perché aspettare un anno per studiare ciò che realmente interessa?

Se siete ancora in cerca di una soluzione che non vi faccia sacrificare un anno per iniziare a seguire la vostra vocazione, noi di Skuola.net vogliamo presentarvi un’occasione da cogliere al volo per avvicinarvi sempre più alla realizzazione dei vostri sogni.



Professioni sanitarie senza test d’ingresso

Nove laureati su dieci trovano subito lavoro

Studiare all’estero in un ambiente internazionale

Perché studiare a Madrid? La parola agli studenti

Stiamo parlando, già scelta da tanti studenti italiani che sognano non solo di laurearsi nella facoltà dei propri sogni, ma anche di farlo all’estero, inserendo nel curriculum un’esperienza di studio internazionale. Scopriamo di più.Con oltre di 250 titoli universitari in tutte le aree del sapere, nelle modalità presenziale, semipresenziale e on-line,. Potrete scegliere il percorso di studi che più è adatto a voi all’interno di un’ampia scelta di corsi che prevede queste aree di interesse:Inoltre, in base al corso di studi che deciderete di intraprendere avrete anche la libertà di decidere voi stessi in che lingua seguire le lezioni.ed è l’unica università spagnola che offre il corso di Laurea diTutti sanno quanto sia difficile entrare nelle facoltà dell’area sanitaria nelle università italiane: nel 2018, solo 1 su 6 tra gli aspiranti camici bianchi che hanno partecipato ai test di ingresso di Medicina riusciranno a realizzare il sogno.L’Universidad Europea di Madrid dà agli studenti che sognano una professione in questo campo l’occasione di laurearsi nell’area medica:L’università, con quattro campus in Spagna, due a Madrid - Villaviciosa de Odón e Alcobendas -, uno a Valencia e un altro alle Canarie - La Orotava -, è sempre attenta a fornire ai suoi studenti un’istituzione innovativa orientata a strutturare i suoi corsi secondi alti standard di formazione. L’obiettivo finale è quello di preparare leader e professionisti pronti a rispondere alle esigenze di un mondo globalizzato, valorizzando la professione da loro scelta. Basti pensare cheL’Universidad di Madrid è l’unico campus che può vantare di essere membro di una fitta rete di accordi internazionali, più di 300 tra università di tutto il mondo. Questo rende gli studenti competitivi e preparati per lavorare in qualsiasi parte del mondo. Inoltreil che rende proprio la vita universitaria di tutti i giorni un’esperienza unica, in cui si è a contatto con culture diverse quotidianamente. L’università organizza ancheper approfondire l’esperienza di studio e per garantire una formazione a 360°, con oltre 40 paesi in cui si ha la possibilità di soggiornare e fare pratica negli studi intrapresi.Madrid è uno dei cuori pulsanti dell’università, questo anche grazie alla città stessa, che è esempio di integrazione e diversità. Le testimonianze dei ragazzi italiani che studiano a Madrid sono illuminanti: “Mi sento a casa”, “La cosa che mi piace di più di Madrid è il calore dei suoi abitanti”, “E’ un paese con una cultura molto simile all’Italia, Madrid è una città vibrante, sempre piena di cose da fare”.E accanto alla vita della città, c’è la vita nel campus che è anch’essa un’esperienza incredibile di crescita e arricchimento personale: “In questa università ci sono ragazzi che vengono da tutto il mondo, e questa è una cosa molto bella, sì ti apre la mente” - così racconta la propria quotidianità Alessia Romanini, studentessa di Fisioterapia. A concludere la frase però ci pensa Giorgio Angiolini, anche lui studente di fisioterapia che afferma - “Questa esperienza ti arricchisce come individuo”.

Salute e Sport, la collaborazione con il Real Madrid CF

Management e Spots Law

Marketing e Comunicazione

Salute e Sport

Per concludere, parliamo di una delle più interessanti iniziative dell’università. Tantissimi studenti interessati alle aree del sapere inerenti alla salute,, ma anche a tutti. Spesso, però, anche queste sono facoltà a numero chiuso, per l’alta richiesta.Ma forse non tutti sanno che il fiore all’occhiello dell’Universidad Europea è senz’altro la collaborazione con il, nata per fornire agli studenti un’offerta didattica molto vasta tra le specializzazioni in tutte le aree sportive:Grazie a questa collaborazione inedita a livello europeo,ha chiamato a sé docenti di eccellenza in questi campi e continua a incrementare questo aspetto importante della sua identità. Da quattro anni consecutivi la facoltà è in testa nel ranking di ricerca sportiva in Spagna (Ranking I-UGR).Gli studenti del corso di laurea hanno a disposizione un programma di studio post-laurea completo grazie allaI corsi inoltre, grazie agli accordi internazionali che l’Universidad ha sviluppato a livello mondiale, offrono anche la possibilità di viaggiare per conoscere di persona il mondo dello sport. Come racconta Carolina Bianchi, una studentessa italiana che frequenta il corso di MBA in Management delle organizzazioni sportive, che, insieme alla sua classe, ha avuto l’opportunità di andare a New York per conoscere e studiare meglio il meccanismo dell’NBA e dell’NHL.

