Università: scegli quella giusta per laurearti e trovare lavoro

Dopo la maturità e la conquista del tanto agognato diploma, i ragazzi hanno finalmente l’occasione die iniziare il percorso che li porterà a ciò che vogliono diventare “da grandi”. Certo è che. Non è importante solo il corso di laurea, ma anche l’università in cui passare i prossimi anni di studio. Per non rimanere indietro e costruirsi un buon curriculum già durante gli anni accademici, bisognerà scegliere la struttura più adatta alle proprie esigenze, che. Tutto questo è la, che unisce all’opportunità di studiare nelle più belle località della Spagna anche un respiro internazionale e una didattica innovativa.Chi sceglie di iscriversi alla, ha la possibilità di scegliere tra quattro campus in Spagna,, uno ae un altro alle, facendo un’esperienza di studio all’estero nelle località spagnole più belle e stimolanti, in un ambiente internazionale: basti pensare che, sui. All’è possibile scegliere tra 250 corsi di laurea in modalità presenziale, semipresenziale e online in queste aree:In base all’indirizzo scelto, è possibile frequentare i corsi di laurea, ed è l’unica università spagnola che offre il. Inoltre, dal 2006, la Universidad Europea ha realizzato insieme al Real Madrid CF la Real Madrid Graduate School – Universidad Europea , con specializzazioni in tutte le aree dello Sport:Dai un’occhiata ai campus dell’Universidad Europea di Madrid:L’ampissima offerta formativa di(eccetto che per i corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria). Questo vuol dire che è possibile iscriversi. Un’occasione per tanti ragazzi che ogni anno non riescono a superare lo sbarramento dei test in Italia: di media solo 1 aspirante matricola su 13 riesce a farcela (dati 2018).Il titolo, poi, come per tutti gli altri corsi di laurea, è riconosciuto in tutta Europa.Laoffre ai suoi studenti una formazione innovativa, con un modello accademico unico e all’avanguardia, basato su. In più, i ragazzi hanno la possibilità di arricchire il loro bagaglio culturale con esperienze di studio o tirocinio all’estero, con oltre. Per questo i laureati dell’Universidad Europea di Madrid hanno un ottimo tasso di placement e circaPerché scegliere Universidad Europea? Scopri le testimonianze degli studenti!