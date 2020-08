Facoltà a numero aperto 2020 2021: scienze biologiche, lista degli atenei ad accesso libero

Scienze biologiche a numero aperto 2020 2021: tutti i corsi di laurea e le università

Tempo di decisioni per chi ambisce a diventare matricola die, quindi, è tempo di informarsi rispetto all’offerta formativa dei vari atenei per capire quale sia il più adatto alle esigenze di ognuno. In moltic’è il numero chiuso e, di conseguenza, il test d’ingresso - in questo caso non su base nazionale ma organizzato localmente dalle singole università - che può fare parecchia paura.Per chi vuole iniziare a valutarein Italia abbiamo deciso di elencare le università che, stando all’elaborazione di Sole 24 Ore su dati AlmaLaurea sui corsi di, permettono l’iscrizione presentando soltanto un test di orientamento (con eventuali OFA da recuperare durante l’anno accademico) senza lo sbarramento all’entrata. Vediamo insieme quali sono e dove si trovanoL'ammissione al Corso di Laurea dell’università di Benevento è subordinata al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero, e riconosciuto idoneo. Il corso di Laurea in Scienze Biologiche è con accesso non programmato. Per iscriversi al Corso di Laurea è obbligatorio sostenere una "Prova di Orientamento" che risulta essere non selettiva. La prova di orientamento è organizzata in collaborazione con il Consorzio InterUniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA). Il test consiste in un questionario a risposta multipla nelle discipline di matematica, fisica, chimica, biologia, e conoscenza della lingua ingleseL’immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze Biologiche è libera fino a esaurimento dei 150 posti per tutti coloro che, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, hanno effettuato una pre-immatricolazione on-line che in seguito andrà perfezionata. Occorre partecipare al Test valutativo obbligatorio, che si svolgerà nel mese di ottobre. La prova ha lo scopo di consentire una valutazione della preparazione iniziale e delle attitudini dello studente, dura 30 minuti e si articola in 15 domande a risposta multipla, delle quali 10 di cultura generale e 5 di argomento biologico. Il Test ha valore meramente valutativo e non è selettivo.Nell’università di Viterbo le immatricolazioni saranno aperte, per quanto riguarda la triennale in Scienze Biologiche, fino al 5 novembre 2020. I corsi attivi presso il DEB non sono a numero chiuso e tuttavia occorre sostenere un “Test d’accesso” di Matematica e di Chimica. Il test di accesso è una prova obbligatoria che lo studente sostiene per perfezionare l'immatricolazione al corso di laurea. Non ha carattere selettivo e non preclude l’immatricolazione al corso di studio ma gli permette di valutare il proprio livello di preparazione generale.Per entrambe le facoltà a San Benedetto del Tronto è previsto l’accesso programmato fino ad esaurimento posti. Entrambi i corsi si presentano come una scelta moderna e innovativa in settori delle scienze biologiche tra i più dinamici e promettenti in termini di possibilità applicative e sbocchi occupazionali. Entrambi gli indirizzi formano laureati che uniscono ad una solida formazione culturale nel settore della biologia competenze adeguate per affrontare professionalmente gli ambiti di lavoro e gli sbocchi occupazionali previsti.Il corso di Scienze Biologiche dell’Università di Urbino è ad accesso libero fino a esaurimento posti (180 massimo il primo anno). Le immatricolazioni sono possibili fino al 12/10/2020 e fino al raggiungimento della numerosità sostenibile. Il Corso di Laurea offre percorsi formativi negli ambiti biologico-molecolare e naturalistico-ambientale che formino un biologo junior che operi, con visione e strumenti culturali multidisciplinari, in laboratori di analisi e ricerca, che abbia le competenze tecniche idonee all’inserimento nel campo della protezione dell’ambiente e delle risorse del territorio.Per il corso di Scienze Biologiche dell’università con sede ad Ancona i candidati che nell'a.a. 2020/21 intendono immatricolarsi devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Viene richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazioni iniziale la cui verifica avviene mediante apposito test. Questa verifica ha la finalità di orientare lo studente nella scelta del corso di studio, non è pertanto selettiva ai fini dell'immatricolazione che può essere effettuata, indipendentemente dalla partecipazione al test o dal suo esito. Qualora lo studente non partecipi al test o il risultato del test non sia positivo allo studente sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da assolvere entro il 10.08.2021 secondo le modalità stabilite dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, pena la ripetenza del primo anno di corso.l Corso di Studio triennale in Scienze Biologiche è organizzato in due curricula: Biodiversità e Biosanitario. L’accesso è libero con lo svolgimento obbligatorio di un Test di ammissione in modalità online (TOLC). Il test è non selettivo e consiste in un questionario a risposta multipla su argomenti di Matematica di base (20 quesiti), Biologia (10 quesiti), Fisica (10 quesiti), Chimica (10 quesiti) e Inglese (30 quesiti). Non superare il test non preclude l’immatricolazione e coloro i quali non hanno potuto svolgere il test, o non lo hanno superato, potranno comunque iscriversi, ma con un debito formativo. Tale debito formativo potrà essere colmato nel corso del primo anno.Il corso in questione è ad accesso libero e le procedure di iscrizione vanno dal 1° Settembre al 9 ottobre 2020 per i corsi di laurea triennale e a ciclo unico. Il corso ti fornisce ottime conoscenze teoriche e pratiche nei settori fondamentali della biologia, finalizzate a un immediato inserimento lavorativo o propedeutiche per gli studi magistrali.L’indirizzo di studi in Scienze biologiche a Messina ha lo scopo di fornire una solida conoscenza dei vari settori della Biologia che consenta la prosecuzione degli studi in corsi di laurea magistrali, ma anche la possibilità di accedere ai campi applicativi collegati alla figura del biologo junior. Per accedere è necessario un test di orientamento sulle conoscenze base che però non è selettivo.Il corso è ad accesso programmato con 200 posti disponibili. Ciò significa che l’accesso è vincolato al superamento di un test di ammissione. Le conoscenze richieste per l’accesso e le loro modalità di verifica obbligatoria sono definite nel Regolamento Didattico del corso di Studi, dove sono indicati altresì gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica delle conoscenze richieste non sia positiva. Il corso fornisce una solida conoscenza dei vari settori della Biologia che consenta l'accesso a tutte le lauree Magistrali coerenti col percorso formativo indicato e garantisce la possibilità di accedere ai campi applicativi collegati alla figura del biologo.