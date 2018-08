Domande test Medicina 2018 : tutto quello che c'è da sapere

Il 4 settembre 2018, inizierà il tanto atteso test d'ingresso di Medicina 2018. Tantissimi i ragazzi che faranno domanda per partecipare al test: per questo è importante informarsi sui quiz e le domande del test di medicina 2018. La concorrenza, infatti, è spietata e occorre saper rispondere senza perdere minuti preziosi. Ecco quali sono le domande del test di medicina 2018 e quanti punti valgono.

Domande test medicina 2018: quali sono

I candidati avranno a disposizione: 2 quesiti di cultura generale, 20 quesiti di ragionamento logico, 18 quesiti di biologia, 12 quesiti di chimica, 8 quesiti di fisica e matematica., ma non è detto che questo basti per accaparrarsi uno dei posti disponibili. Il massimo si raggiunge arrivando a 90 punti, praticamente quindi. Resta qui su Skuola.net per conoscere, appena sarà possibile farlo,

Quesiti test medicina 2018: quanto valgono

Si tratta di quesiti a risposta multipla (5 ipotesi di risposta) a cui verrà assegnato un punteggio di 1,5 punti per ogni risposta corretta, meno 0,4 per ogni risposta errata e di 0 punti per ogni risposta non data. Inutile dire che, se sei indeciso su quale sia l'opzione corretta da scegliere, meglio lasciarla in bianco e. Solitamente

