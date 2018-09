Risultati Test Medicina Napoli

Finalmente ci siamo, il giorno tanto atteso dagli oltre 60mila candidati al Test Medicina 2018 è arrivato. Oggi infatti il Miur pubblicherà sul portale Universitaly i punteggi in forma anonima della prova. Ogni candidato quindi, saprà quanti punti ha ottenuto e potrà farsi un’idea sulle possibilità di avercela fatta o meno. Se hai fatto il test presso l’Università ‘Federico II’ o la ‘Luigi Vanvitelli’ di Napoli ecco come puoi scoprire il tuo punteggio!

Risultati Napoli ‘Federico II’

Risultati Napoli ‘Luigi Vanvitelli’

Se lo scorso 4 settembre hai svolto ilconoscere il tuo punteggio ottenuto al test sarà facile. Ti basterà accedere al portale Universitaly, usando le stesse credenziali utilizzate per iscriverti al test, e cercare il tuoSi tratta dello stessoUna volta individuato il tuo codice, verrai a conoscenza del punteggio hai ottenuto al Test Medicina 2018.Anche per chi ha deciso, lo scorso 4 settembre, di sostenere ildovrà accedere al portale Universitaly per conoscere il punteggio ottenuto lo scorso 4 settembre. Basterà infattie farsi così un’idea sulle possibilità di entrare o meno in graduatoria.