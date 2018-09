Test Architettura 2018: quiz, domande, soluzioni - novità LIVE

Questa è la settimana che ha dato il via ai Test d’ingresso alle università pubbliche. Nei giorni passati è stata la volte di Medicina e a seguire Veterinaria; invece oggi saranno gli aspiranti architetti ad essere sottoposti alla prova.

Andiamo a vedere insieme i dettagli della prova.

Segui i risultati dei test di architettura 2018 con Skuola.net

Posti disponibili per la facoltà di Architettura 2018

Le domande del test di Architettura 2018

Per conoscere tutte le soluzioni del test segui il nostro sito, infattiper aiutare chi ha già completato il test a confrontarsi con le risposte giuste della prova appena affrontata.Per quanto riguarda invece i risultati del test e le graduatorie, ricordiamo innanzitutto cheper tutte le aspiranti matricole, così comeIldelle prove sul portale Universitaly, mentre ildi merito nominativa.Il numero dei posti disponibili è di, in aumento rispetto allo scorso anno (erano 6873). Inoltre si stima che i candidati per il test, secondo le tabelle fornite direttamente dal MIUR,. Quindi entrare sarà difficile, è certo, ma non impossibile.La prova sarà composta da. Gli argomenti saranno cinque, e i 60 quesiti saranno suddivisi in questo modo:di cultura generale,di ragionamento logico,di storia,di disegno e rappresentazione,di fisica e matematica.

Il tempo a disposizione dei candidati per completare il test sarà di 100 minuti. Il punteggio viene assegnata in questo modo:

+ 1.5 punti per ogni risposta corretta;

- 0.4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni domanda senza risposta.