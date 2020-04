Tema - Non sono solo

Non sono solo

Ognuno di noi nel corso della nostra vita deve affrontare delle situazioni nuove, difficili, emozionanti e tristi che possono diventare anche delle difficoltà. Solo sentendo la parola difficoltà mi fa venire una sensazione di paura e ansia. Mi sto accorgendo che più aumentando gli anni più incontro delle problematiche di vario tipo che richiedono molto impegno.Quando ero piccolo c'era sempre qualcuno pronto ad intervenire in caso di necessità. Proprio pochi mesi fa invece ho provato forse per la prima volta la vera sensazione di affrontare una situazione difficile senza l'aiuto di nessuno, o meglio solo con il sostegno di una persona cara, mi sto riferendo all'esame di terza media punto come sempre è successo davanti a una situazione critica tutta la mia famiglia mi ha offerto il proprio sostegno, ma comunque le tre prove scritte e quella orale le ho vissute da solo. Ricordo perfettamente le emozioni e gli stati d'animo che sentivo: paura, insicurezza, agitazione e solitudine, tuttavia percepivo il supporto e la rassicurazione soprattutto di mia sorella la quale avendo già vissuto con l'esperienza pochi anni prima mi ha aiutato e mi faceva capire attraverso lunghe conversazioni che ciò che provavo erano degli stati d'animo normali che potevo controllare attraverso il dialogo con lei e uno studio sempre più approfondito e completo. La paura così l'ho sostituita con la sicurezza, ciò ha contribuito a farmi superare quei momenti difficili che ora guardandomi indietro li vedo come momenti di crescita personale necessari.Anche mia sorella si sentiva in tensione per me e quando l'esame terminò mi ha raccontato che anche lei tremavano le gambe e gli batteva forte il cuore durante la mia prova. E' stato difficile pensare che i momenti di difficoltà mi potessero far crescere diventare una persona più forte responsabile, ma è così, grazie soprattutto al sostegno di mia sorella che mi ha condiviso le sue esperienze con me e mi ha donato i suoi buoni consigli.