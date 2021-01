Video appunto: Innovazione e Tradizione, entrambe necessarie - Tema

Innovazione e Tradizione, due aspetti importanti possono coesistere

Gli esseri umani hanno affrontato e stanno ancora affrontando, da quando sono apparsi sulla Terra, un lungo percorso di evoluzione, sia fisicamente che attraverso gli sviluppi tecnologici, che li hanno portati a migliorare le loro condizioni di vita.Tuttavia, poiché la tecnologia e i dispositivi di intelligenza artificiale appaiono in ogni campo, alcune persone si chiedono se le competenze tradizionali debbano essere mantenute o dimenticate in vista dei recenti sviluppi. Dare una posizione estrema su entrambi i punti può comportare un atteggiamento superficiale su due aspetti importanti nella vita degli esseri umani.È un dato di fatto che gli sviluppi nel campo della tecnologia abbiano facilitato la vita delle persone. Ad esempio, artigiani, muratori e altre figure professionali coinvolte in lavori fisicamente duri, hanno tratto molti vantaggi dalle innovazioni apportate nella costruzione di macchine sofisticate, che possono svolgere la parte pesante del lavoro. È anche per questa tipologia di sviluppi, insieme ad altri elementi, che l'età media della vita dell'uomo è aumentata nel corso dei secoli.Tuttavia, nonostante tutti i miglioramenti affrontati grazie all'evoluzione tecnologica, ci sono alcune abilità, stili di vita, procedure, che dovrebbero rimanere all'interno delle competenze tradizionali di determinate comunità e società, ereditate per decenni. In questo modo, dati gruppi regionali o nazionali, famiglie, fanno fatto si che le tradizioni del passato ancorassero le generazioni passate con quelle del presente e lo faranno con quelle del futuro, per preservare alcuni aspetti della loro identità. Tali dinamiche di conservazione sono necessarie in storia.In conclusione, la tecnologia ha avuto un impatto su molti aspetti della vita degli esseri umani, fornendo determinati vantaggi a quelle persone coinvolte in professioni pesanti e con limitazioni fisiche. Tuttavia, ci sono alcune tradizioni che la tecnologia non può sostituire e dovrebbero essere condivise tra una generazione all'altra al fine di preservare l'identità di diverse comunità.