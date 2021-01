Video appunto: Caratteristiche del luogo di lavoro, tema

Le caratteristiche di un buon collega

Il lavoro è un'attività che alla fine ognuno intraprenderà nel corso della propria vita, e molte sono le persone che è possibile incontrare durante una lunga carriera. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che si tratti di un lavoro part-time o di uno a tempo indeterminato, alcune caratteristiche che i colleghi dovrebbero avere sono necessarie per rendere il tempo speso a lavoro il più piacevole possibile.In primo luogo, i colleghi dovrebbero essere aperti e disponibili gli uni con gli altri, al fine di rendere più facile cooperare e lavorare bene insieme. È abbastanza comprensibile che alcune persone siano più timide e riservate di altre, e per cui non piace fare il primo passo; tuttavia, è davvero cruciale per l'attività dell'intero di un posto di lavoro che i colleghi si fidino gli uni degli altri, siano aperti e desiderosi di conoscersi. Oggi giorno molti ambienti di lavoro, come aziende, che organizzano periodicamente alcuni eventi con attività di team building, con l'intento di costruire tra i colleghi anche un rapporto interpersonale oltre che professionale.Tuttavia, la fiducia tra i colleghi deve essere ottenuta rispettando la vita privata, è bene quindi che non si sia troppo invadenti in modo tale da non mettere in imbarazzo o mettere a disagio gli altri.In secondo luogo, è risaputo che oggigiorno in alcuni luoghi di lavoro, come aziende di alto rango, ci sia molta competizione, per via dei posti prestigiosi e con stipendi alti che è possibile raggiungere tramite promozioni. Tuttavia, tale concorrenza deve essere sufficientemente elevata da incoraggiare i dipendenti a fare del loro meglio e migliorare le loro prestazioni nel tempo e nell'interesse delle loro aziende, ma non dovrebbe essere così alta da rendere il rapporto tra colleghi ostico, dove tutti agiscono in un modo troppo individualistico ed egoistico.In conclusione, i luoghi di lavoro dovrebbero essere ambienti confortevoli, aperti e affidabili in cui ognuno debba sentirsi in grado di trascorrere una grande quantità di ore al giorno svolgendo il proprio lavoro in collaborazione con gli altri.