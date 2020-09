Parametri geotecnici, Verifica a rottura e calcolo del carico limite

Parametri Geotecnici

che ci danno delle informazioni sul terreno sono:: indica la capacità di scorrimento tra le particelle del terreno, più è alto l’attrito tra le particelle e più alto sarà l’angolo. Se si ha un materiale a coesione zero, l’angolo che si forma con l’orizzontale coincide con l’angolo di attrito interno; se non è così, si forma l’angolo di naturale declivio;: il peso specifico si esprime in chilogrammi su metro cubo, ed è il peso dell’unità di volume come materiale;: la coesione dipende dalla quantità di acqua; l’umidità fa aumentare la coesione.Per ladei terreni si calcola il coefficiente di sicurezza definito come il rapporto tra il carico limite che determina la rottura nel terreno e la somma dei carichi agenti.Nel caso di terreni molto permeabili, ladeve essere eseguita in tensioni efficaci, tenendo conto della posizione della falda e dei valori delle pressioni neutre nel terreno.Nel caso di terreni saturi poco permeabili, l’incremento delle tensioni totali dovuto al carico trasmesso dalla fondazione nel terreno genera a breve termine un “delta u “ maggiore di zero. A lungo termine, le tensioni efficaci e il carico limite crescono.La condizione più sfavorevole si ha al termine della costruzione. Quindi il calcolo del carico limite viene eseguito in termini di tensioni totali a breve termine.