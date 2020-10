Dimensionamento delle ruote dentate

Angolo di pressione

le ruote dentate possono essere dimensionate con diversi criteri:Il dimensionamento a flessione( secondo Reuleax) considera come una mensola incastrata alla corona e caricato da una forza agente tangenzialmente alla circonferenza di testa della ruota considerata.Sviluppando massima sollecitazione flessionale in corrispondenza della sezione di incastro del dente con la corona o sezione di base.Secondo Lewis, considera una situazione analoga alla precedente però con due denti nell’istante prossimo di distacco con una conseguente forza diretta lungo lo spigolo.Dimensionamento a usura, solitamente si esegue il progetto a usura per ruote con materiale non indurito con eventuale verifica a flessione.Mentre , si consiglia , il progetto a flessione per ruote con denti in ghisa, o successiva verifica ad usura affinché non ne riduca l'efficacia del contatto.L'angolo compreso tra la tangente comune alle primitive nel centro di istantanea rotazione e la linea di azione è costante per una certa coppia di ruote montate con un determinato interesse.L'angolo di pressione può essere anche definito come l'angolo tra la forza di contatto e la sua componente utile, cioè che produce movimento, è diretta in senso tangenziale.