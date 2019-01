Contenuti della cartografia numerica

Il requisito fondamentale

Definizione: prevede la creazione di archivi di coordinate, che descrivono la geometria degli oggetti rappresentati, e di codifiche che ne individuano la tipologia e ne descrivono il contenuto. Si fonda sul dato vettoriale e sulle proprietà numeriche e geometriche associate al dato stesso.La cartografia numerica introduce i seguenti vantaggi:→ univocità del contenuto metrico: non ci sono margini per interpretazioni soggettive;→ nessuna esigenza di limitare l’estensione dell’area rappresentata;→ rappresentazione tridimensionale del dato;→ possibilità di eseguire calcoli e analisi del dato vettoriale;→ rapidità di aggiornamento e divulgazione;→ Integrazione nei portali cartografici;Primitive: elementi geometrici di base (punti, linee o poligoni) con relativa codifica;Entità: oggetti di varia complessità composti da primitive;Attributi: descrizioni dell’oggetto tramite codifica.Le entità della cartografia numerica sono parte costituente dei GIS (programma di cartografia) e devono essere georeferenziati, ovvero riferiti a coordinate geografiche o planimetriche espresse in un ben definito sistema geodetico e rappresentazione cartografica (ad esempio Lat-Long o GB o UTM).