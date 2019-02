Calvinismo e confessioni religiose

Alcune confessioni religiose del 600

Calvinismo: forma del cristianesimo protestante (XVI), segue la predicazione di Giovanni Calvino, lechiese che aderiscono a questa riforma condividono le principali dottrine del Cristianesimo: conciliecumenici, natura divina di Gesù, unità e trinità di Dio. È diverso dal Luteranesimo e dal cattolicesimoper alcuni aspetti:- Presenza reale ma solo spirituale di cristo nell’eucarestia, no transustanziazione- Principio regolatore del culto: il culto che l’uomo deve a Dio non è a sua discrezione, egli deveseguire ciò che Dio gli prescrive (comandi/divieti) secondo le informazioni apprese dalla Bibbia.- Non si venerano immagini religiosePer quanto riguarda la predestinazione gli uomini fanno il bene o il male perché così decide Dio(la necessità storica in termini laici); il pentimento è impossibile, non ci sono alternative perpoter cambiare la propria vita.Puritani: sorge nel XVI secolo nell’ambito del calvinismo, vuole abolire la chiesa anglicana eriformarla seguendo i principi del Calvinismo e ripulirla dalle forme non previste dalle sacrescritture, ripudia la gerarchia ecclesiastica> tutto ciò che accade sulla terra dipende di Dio.Limitazione costituzionale del potere regio. Seguivano gli interessi di una nuova borghesia.Presbiteriani: comprendono molte confessioni nel quadro del regime ecclesiastico stabilitoda Dio. Gesù morì solo per coloro che erano predestinati alla gloria; Dio predestinato alla gloriao alla perdizione senza tener conto dei meriti. Anche qui non è contemplata latransustanziazione.