Crociate - Domande

Le Crociate

1= Che cosa comportò lo scisma d'oriente?1=Lo scisma d'oriente comportò una netta divisione, dal punto di vista religioso, fra il mondo orientale e quello occidentale. Si andarono così a creare il cattolicesimo, da sempre in vigore nel mondo cristiano, utilizzato nel mondo occidentale, e l'ortodossia, in vigore dal 1054 in oriente.Questa divisione è presente ancora oggi, nonostante nel tempo si vennero a creare altri scismi , i quali, per esempio diedero origine alla chiesa protestante.2= Che cosa fu la "Reconquista" ?2= La "Reconquista" fu la riconquista cristiana della Penisola Iberica, già avvenuta, da parte dei Normanni in Sicilia. Cominciò con la rivolta dei regni Cattolici di Navarra, León, Castiglia e Aragona. Incitati dal Papa, molti cristiani partirono per aiutare gli iberici nella Reconquista. Diedero iniziò così a un movimento popolare che aveva un cuore ardente di voglia di combattere una "guerra santa contro l'infedele". Questi uomini furono i progenitori di coloro che, circa un secolo dopo, partirono per combattere le otto crociate.3=Quale popolo prese il potere nei domini arabi?3=A prendere il potere furono i regni di Navarra, Leòn, Castiglia e Aragona4=Come si giunse a decidere di organizzare una crociata?4=La prima crociata fu indetta a supporto dell'impero Romano d'oriente affinché si potesse rinforzare il baluardo difensivo contro gli infedeli musulmani. Tutti i combattenti dovevano portare una croce rossa indosso all'ambito, da qui il nome crociati.5=Come si concluse la prima crociata?5=La prima crociata si concluse con la creazione degli stati latini d'oriente.6=Come si conclusero le crociate successive alla prima?6=le altre crociate non furono molto importanti, in quanto gli stati latini d'oriente caddero dopo poco tempo. Senza avere un baluardo difensivo di riferimento, gli europei non riuscirono a riprendere il potere.7=Qual era la missione degli ordini monastico-cavallereschi?7=La missione degli ordini Monastico-cavallereschi era quella di proteggere i pellegrini che visitava o i territori orientali.8=Quali erano le principali mete di pellegrinaggio?8=Le principali mete di pellegrinaggio erano Roma, Santiago de Compostela e la Terra Santa9=Perché il pellegrinaggio aveva grande importanza?9=Il pellegrinaggio aveva grande importanza in quanto dava un'opportunità di avere speranza e forza, per i più credenti anche miracoli.