Romanticismo - Caratteristiche (2)

Caratteristiche del Romanticismo

Il Romanticismo è un movimento filosofico, letterario e artistico.Questo movimento nasce in Germania e si diffonde poi nel resto dell'Europa. Si sviluppa nella prima parte dell'800.Questo è un movimento che si oppone al Neolassicismo, alla bellezza classica e alla razionalità.I protagonisti del Romanticismo sono:- Delacroix: una delle sue opere più celebri è "La libertà che guida il popolo";- Gericoult: una delle sue opere più celebri è " La zattera della medusa";- Friedrich: una delle sue opere più celebri è "Monaco in riva al mare";- Francesco Hayez: una delle sue opere più celebri è "I profughi di Praga";- Vincenzo Vela: una delle sue opere più celebri è "La desolazione";- Turner: una delle sue opere più celebri è "Annibale";- Goya: una delle sue opere più celebri è "Fucilazione".Gli ideali del Romanticismo sono:- la storia: si rappresentano fatti storici che alludono alla situazione del presente;- i sentimenti: si recuperano l'amore, il sentimento, le tradizioni, i valori religiosi;- la natura: l'artista riproduce gli aspetti più intensi e drammatici di una natura immensa verso la quale l'uomo è solo e fragile;- la libertà: l'artista descrive la lotta per l'indipendenza del proprio popolo.Il Romanticismo esalta l'identità nazionale, l'artista partecipa spesso alle lotte per la libertà.Il Romanticismo guarda al Medioevo; esso esalta òa creatività individuale.Gli artisti sono ribelli e rifiutano le regole.Il Romanticismo esalta la Fantasia, l'emotività, la spiritualità e l'immaginazione.