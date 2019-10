David, Jacques Louis - Il giuramento degli Orazi

Il giuramento degli Orazi

Il dipinto intitolato “il giuramento degli Orazi“ appartiene al genere della pittura di storia. Grazie erano tre leggendari fratelli che vivevano nell’antica Roma, e si voleva affrontare tre fratelli della città di Albalonga, i curati. I tre fratelli volevano decidere attraverso questo combattimento le sorti della guerra tra le rispettive città. Quello non sopravvisse solo uno degli Orazi, perciò la vittoria fu assegnata a Roma. Jacques Louis David raffigura il solenne giuramento di difendere fino alla morte la causa di Roma, e a raccogliere orgogliosamente il giuramento dei tre figli e il Vecchio padre che alza le spade. A destra vengono raffigurate le donne della famiglia che si abbandonano al dolore per il rischio corso da loro coniugi. Le spade sostenuto dal padre degli Orazi costituiscono il centro esatto della composizione che viene divisa secondo un perfetto impianto simmetrico in due parti. Da un lato viene rappresentata la forza e la risolutezza dei tre fratelli, dall’altro lato viene rappresentato il dolore dell’abbandono delle donne che piangono. Sulla tela vengono rappresentati tutti gli elementi più importanti della pittura di David. Viene infatti rappresentato attraverso i personaggi, l’intento morale ed educativo dell’arte. Davide rappresenta attraverso la teatralità dei gesti e delle espressioni, la severità e rigore della composizione. David cerca il contrasto tra il toni accesi poiché fa risaltare la tensione drammatica della scena.