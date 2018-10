Correnti artistiche pre Romantiche

Movimenti precedenti al Romanticismo

Rococò (1730-1750):• Origini: Frutto del desiderio di “ridecoro” dell’aristocrazia francese, dovuto al trasferimento de re a Parigi. Si tratta di uno stile profano, eccetto in Austria.• Stile: ornamentale, leggero, luminoso, e ricco di elementi decorativi (tra cui oro e porcellane)• Temi: legati alla vita di corte e alla scuola di Arcadia• Pittura:1. Tipologia: ritratto, paesaggistica, pastorali, scena galante, vedutismo e capriccio.2. Colore: delicato e pastello3. Linea: curvilinea, spirale e serpentina.• Scultura:1. Tipologia: principalmente porcellana e stucco, ma anche marmo. Decorativa.2. Temi: amore e gioia, natura3. Linea: curva e asimmetrica.• Architettura:1. Tipologia: sopprime le divisioni architettoniche, e predilige materiali plastici come lo stucco e il legno scolpito. Principalmente palazzi cittadini.



Barocco (XVII secolo):

• Origini: arte sacra, in opposizione all’arte classica e rinascimentale.

• Stile: illusione in tutti gli ambiti, ricchezza apparente ma non reale.

• Temi:

• Pittura:

1. Composizione e spazio: Horror vacui

2. Tipologia: soprattutto affresco

3. Spazio: vista come dall’alto verso il basso, prospettiva utilizzata per ricreare un’illusione spaziale.

• Scultura:

1. Imitazione nel marmo di materiali più morbidi, illusione.

2. Tipologia: soprattutto monumenti urbani

• Architettura:

1. Tipologia: soprattutto chiese e palazzi

2. Stile: eccessivamente decorativa, forme plastiche, effetto scenografico

3. Linea: plastica e sinuosa, curva.

4. Luce: modella le superfici murarie con un’alternanza di peni e vuoti.

Neoclassicismo (fine 1700):

• Origini: nasce come ritorno all’arte classica, legandosi ai nuovi siti archeologici e all’Illuminismo.

• Stile: ricerca la semplicità delle forme, l’armonia e l’equilibrio.

• Temi: si ispira alla storia antica e romana, ma anche alla mitologia.

• Funzione: educativa, morale, l’artista partecipa alla vita pubblica

• Pittura:

1. Tipologia: imitazione degli antichi

2. Temi e contenuti: immagini di facile lettura, di contenuto etico e morale.

3. Spazio e forme: prospettive regolari, forme semplificate per far risaltare il personaggio

4. Colore: chiaro, veicolo dell’emozione

5. Luce: principalmente diffusa

6. Linea: viene utilizzato come strumento privilegiato, e come veicolo di razionalità

• Scultura:

1. Temi: classici e mitologici. Non viene scelto il momento culminante dell’azione, ma quello precedente.

2. Forme: solitamente idealizzate

• Architettura:

1. Decorazione: le facciate si arricchiscono di frontoni (come ad esempio la Scala, oppure Villa Reale), vengono eliminate le nicchie e le rientranze. Il piano diventa liscio e razionale. Vengono privilegiati gli ordini classici. Le decorazioni si alleggeriscono e hanno uno stile unitario.



2. Colore: chiaro3. Organizzazione: diventa più razionale. Viene introdotto il corridoio.