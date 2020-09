Mondrian, Pit - Caratteristiche principali della sua arte

Mondrian

Vita

Gli esordi

Nasce in Olanda e il padre gli insegna fin da subito i rudimenti del disegno; dopo aver studiato all’accademia d’arte di Amsterdam trascorre alcuni anni a Parigi dove entra in contatto con le opere di Cezanne, Picasso e Braque, fondamentale per il suo percorso artistico e la sua elaborazione di un astrattismo geometrico. Allo scoppio della guerra ritorna in patria e qui partecipa alla fondazione della rivista de stijl e contribuisce attivamente al movimento scrivendo numerosi saggi e articoli sul Neoplasticismo.Riprende il tradizionale tema olandese del paesaggio ma che tuttavia si distaccano la tradizione, costituendo così un primo passo verso l’astrattismoMulino al sole: l’opera, la cui tecnica si ispira ad alcuni pittori olandesi a lui contemporanei, raffigura la silhouette di un mulino a vento durante una giornata assolata, ritraendone l’atmosfera calda e luminosa per mezzo di vivaci contrasti cromatici ottenuti dall’accostamento dei colori primari e nei quali prevalgono le tinte calde e brillanti del rosso e soprattutto del giallol'astrattismoMondrian giunge all’astrazione grazie a lungo percorso lineare di intensa ricerca pittorica che si ispira alla natura ma che perde progressivamente ogni contatto con la realtà diventando astratto; tale percorso si esprime nelle serie di composizioni che, raffigurando sempre il medesimo soggetto, permettono di coglierne l’evoluzione artistica in quanto mostrano una progressiva tendenza alla frammentazione geometrica e alla figurazione astratta.- Impressionismo: dopo le prime opere, che seppur distaccandosi dalla tradizione risultano essere ancora fortemente legate alla tradizione olandese, le opere realizzate da Mondrian hanno ancora una forte matrice impressionista, come si evince nella prima opera della sequenza degli alberi, l'albero rosso, in cui il soggetto risulta ancora chiaramente riconoscibile e denota, grazie alle pennellate veloci e all’utilizzo emozionale del colore rosso, il desiderio del pittore di fornire una visione soggettiva della realtà-Espressionismo: in seguito, nelle opere successive, Mondrian abbandona maggiormente la mimesis, seppur i soggetti appaiano ancora facilmente riconducibili alla realtà, utilizzando quindi tecniche più sperimentali di matrice espressionista, ossia basato su pennellate eterogenee, sulla semplificazione delle forme, sull’eliminazione della spazialità e sull’uso di colori forti, antinaturalistici, giustapposti secondo un principio di disarmonie intenzionali e dalla forte carica emozionale sancendo così l’ulteriore distacco di Mondrian dalla realtà; in questo modo egli si distanzia ulteriormente dalla pittura precedente, più vincolata dalla figurazione, come appare evidente, soprattutto se posto a confronto con l’opera precedente appartenente alla stessa sequenza, ne l'albero blu-Cubismo analitico: durante questo terzo periodo Mondrian approda alla tendenza ad una pittura di matrice cubista ma che tende già all’astrazione infatti nelle opere di questa fase molto forte è la riduzione dello spazio ad un piano bidimensionale, l’utilizzo di una tavolozza monocromatica e la scomposizione e la geometrizzazione della figura, la quale si fa sempre più distante dalla mimesis a causa della smaterializzane del soggetto, come si evidenzia in albero grigio, in cui l'utilizzo di diversi toni di grigio per dare spessore agli spazi fra i rami sembra preparare all'utilizzo dei colori come elementi in grado di dare spazialità-Astrattismo: quando infine giunge all'astrattismo i soggetti risultano totalmente smaterializzati e irriconoscibili, seppur ancora tratti dalla natura, e le opere di questo periodo sono infatti essenzialmente composizioni di colori e linee, come si nota nel melo in fiore.-Neoplasticismo: il suo percorso culmina infine nel neoplasticismo, ossia un astrattismo geometrico in cui l’allontanamento dalla realtà è totale in i soggetti ispirati al mondo naturale e poi smaterializzati vengono sostituiti da composizioni geometriche bidimensionali costituite da linee nere e colori primari il cui obbiettivo è quello di opporsi al disordine irrazionale del mondo e rendere visibile la bellezza assoluta attraverso il rigore e l’armonia di forme e colori. le opere neoplastiche di Mondrian sono quindi costituite da due componenti fondamentali ossia: una griglia di linee nere verticali e orizzontali, rappresentanti il positivo e il negativo, che intersecandosi delimitano le differenti dimensioni dei piani e conferiscono alla struttura un ordine interno che, con il suo rigore, si oppone al disordine del mondo ed esprime la vita razionale dello spirito; colori primari che vengono stesi in maniera uniforme all’interno delle aree delineate dalle linee nere e che vengono scelti secondo il principio del peso visivo che essi hanno e a seconda dell’emozione che il pittore vuole dare in quanto ciascuno di essi ha uno specifico significato -il blu è infatti un colore più profondo, introverso e spirituale mentre il giallo è un colore più vivace ed estroverso e il rosso consiste invece un colore di raccordo fra i due- e la percezione che essi trasmettono varia in relazione al rapporto con gli altri colori, alla forma, all’ampiezza e alla posizione nel piano che la superficie campita possiede.