Art nouveau (1)

Art nouveau

L’art nouveau coinvolse la fotografia, la pittura, la scultura, l’architettura, l’arredamento e, in particolare, l’oggettistica. Si sviluppò tra la fine del 1800 e tra i primi due decenni 1900, quando si percepirono dei rischi legati all’uso massiccio dell’industria in architettura. Difatti, questo modo di operare aveva condotto alla mercificazione dell’arte e a diminuire il valore artistico degli oggetti dal momento che venivano prodotti in serie.L’obiettivo dell’art nouveau era quindi di recuperare il giusto rapporto tra l’aspetto industriale e artigianale, bisogna quindi mantenere un’adeguata qualità nonostante gli oggetti non fossero dei pezzi unici.Questa corrente artistica si originò a Parigi in una bottega di Bing nata a fine ottocento e chiamata Art nouveau Bing, che produceva in particolare carta da parati e oggettistica e che ne garantiva la qualità pur non essendo pezzi unici quelli che vendeva, ma si estese in tutta Europa dove assunse nomi differenti:• Style liberty in Italia, il cui maggiore esponente fu Raimondo da Ronco;• Modernismo in Spagna, il cui maggiore esponente fu Gaudì;• Secessione viennese in Austria, il cui maggiore esponente fu Klimt;• Arts and Crafts in Inghilterra, dal nome della bottega di Morris, il quale vendeva tessuti, tappezzerie e oggettistica per la casa;• Jugendstil in Germania.