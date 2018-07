Duomo di Parma (2)

Duomo di Parma

La costruzione del grande Duomo di Parma, dedicato a Santa Maria Assunta, è legata come l'analogo edificio di Modena alle alterne vicende della lotta per le investiture e agli scontri tra Papato e Impero che coinvolsero i comuni italiani. La scelta della città di Parma di schierarsi con le diverse fazioni è leggibile nella scelta di modelli stilistici tra loro in opposizione: è possibile cogliere, da una parte, gli influssi germanici (e quindi filoimperiali) nell'ampia abside; dall'altra, nella facciata e nella pianta sono riscontrabili gli stretti collegamenti con il Romanico padano, in cui è determinante l'azione progettuale di vescovi del partito filopapale.I lavori di costruzione, coordinati da anonimi maestri lombardi, iniziarono intorno al 1090. La cattedrale fu consacrata da papa Pasquale II nel 1106, anche se i lavori proseguirono nel XII secolo. All'esterno le tre absidi (quella dietro l'altare e le due dei transetti) sono impreziosite da logge praticabili, lesene, archi ciechi e si articolano con le masse squadrate del presbiterio e dei transetti, creando un movimento elegante. Come già in Lombardia, per esempio a San Michele a Pavia, una loggia segue anche il coronamento della facciata a capanna. All'interno, la sopraelevazione del presbiterio lascia intravede l'ampia cripta seminterrata: davanti al presbiterio si erigeva un pontile, oggi distrutto, da cui proveniva la Deposizione dell'Antelami.