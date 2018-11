Magistrature Romane (2)

Le Magistrature Romane

Tutto ciò che viene spiegato è sul powerpoint allegato!

La roccaforte dell'aristocrazia romana era il senato. Il senato era stabile e aveva la funzione di gestire la popolazione in modo stabile. Era formato da ex magistrati e il loro compito principale era dare consigli ai magistrati attuali. Ma poichè quest'ultimi ambivano a entrar a far parte del senato, le decisioni prese dai senatori diventarono vincolanti (assemblea senatoria). Il senato governa.



Nonostante ciò il senato aveva 6 compiti principali, 3 in politica estera e 3 in interna. In politica estera il senato aveva il compito di gestire le relazioni diplomatiche con gli altri stati, di definire le strategie militari e di gestire i trattati di pace. In politica interna invece aveva il compito di gestire i ponti pubblici, di organizzare l'amministrazione dei ponti pubblici e di decidere i culti ammessi.

Anni dopo, nelle magistrature viene inserito anche il Rex Sacrorum (re dei sacrifici), una figura del tutto ininfluente. Infatti, benchè fosse preso dal patriziato e scelto dal pontefice massimo, il rex sacrorum aveva solamente poteri religiosi. Il res sacrorum era sempre accompagnato dalla regina sacrorum (sua moglie) che, una volta diventata regina, diventata sacerdotessa.