Le dimore imperiali nella Roma antiche

Inizialmente gli imperatori fissarono le loro residenze sul palatino,laddove Romolo aveva fondato Roma. Da Augusto in poi, tutti fecero erigere su questo colle dei palazzi grandiosi, ricchi di mosaici, di statue e di preziosi marmi. Questo perché il palazzo era il simbolo dell’autorità imperiale e per questo doveva essere magnificente.• Il colle Palatino confinava a nord-ovest con il Foro. Su questo confine fissarono la loro residenza Tiberio e Caligola; il tempio di Castore e Polluce costituiva il vestibolo del loro palazzo• Domiziano edificò il suo complesso residenziale vicino al Colosseo (o anfiteatro Flavio) che fu inaugurato nell’ 80 d.C.• Domus Tiberiana: Tiberio, per la sua residenza scelse il fianco nord-occidentale del colle. Tutte le varie dipendenze si articolavano intorno ad un peristilio• La Domus Flavia era la sezione del palazzo imperiale, riservata all’ attività pubblica di Domiziano. Essa era formata da un peristilio centrale ai cui lati si ergeva l’Aula Regia e la Basilica• Nella Domus Augustana che sorgeva fra lo stadio e la Domus Flavia si trovavano gli appartamenti privati degli imperatori. Di struttura simile ad una villa, essa occupava un’estensione maggiore rispetto alla Domus Flavia ed aveva tre peristili.La costruzione accanto alla Domus Augustana misurava 50 metri x 184 e comprendeva un portico coperto con una galleria superiore. La struttura era quella di un piccolo stadio,ma in realtà forse era un giardino imperiale privato. Dal portico ricurvo, si godeva un bellissimo panorama che comprendeva anche il circo Massimo e le corse di cavalli che qui si svolgevano.• Le Terme di Severo sorgevano a sud-est del colle, dove Settimio Severo realizzò un ampliamento. L’acqua arrivava da un ramo secondario dell’acquedotto costruito da Claudio.• Una costruzione particolare è il “Septiziodium”.Essa fu edificata da Settimio Severo e si trova nella parte sud del Palatino, un po’ in dispari rispetto alle altre dimore davanti all’estremità del Circo Massimo e vicino all’inizio della Via Appia. Era un edificio di sette piani. Forse si trattava di una costruzione idrica dedicata alle sette divinità da cui avevano preso il nome il sette corpi celesti della mitologia romana a cui, fra l’altro, si deve la scansione dei giorni della settimana. Purtroppo di questo edificio, oggi non resta più nulla