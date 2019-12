10 segni che il Natale è in arrivo

10. Luci e ornamenti ovunque

Panettoni e Grinch. Solo due dei segnali inconfondibili che vi faranno capire che. Diciamo la verità, ilpiace a moltissime persone. Finalmente si scartano i regali richiesti e soprattutto arrivano le vacanze più lunghe dell'anno scolastico, che vi potrete godere tra un compito e l'altro.L'aria di Natale insomma inizia a farsi sentire, e non solo perché si sente un po' più di freddo. E allora scoprite quali sono iPerché che vi piaccia o no la città piano piano si accenderà con luci e alberelli colorati. Senza scordare i Babbi Natale che scorrazzando in città regaleranno le caramelle ai bambini.Perché comincerete a sentire nelle prime pubblicità le assordanti sigle natalizie. Magari proprio quando vi state concentrando per studiare ecco che parte la musica. Riuscirete a levarvela di testa?Perché al supermercato cominceranno a spuntare come fiori pandori e panettoni. Inizieranno le prime battaglie su chi preferisce portale al cenone l'uno o l'altro.Perché la nonna vi avrà già chiesto cosa vorreste mangiare sia alla vigilia sia per il pranzo del 25 Dicembre.Perché sui social chi non apprezza la festività metterà già le mani avanti postando foto e clip del verdissimo Grinch.Perché appena entri in un sito comparirà già il pacchetto regalo "speciale Natale", invadendo la pagina che state consultando.Perché a scuola l'insegnante inizierà ad avvisarvi sul calendario vacanze riempiendovi con una sfilza di libri da studiare e compiti da fare.Perché in televisione manderanno in onda Mamma ho perso l'aereo, tutti i film Disney e qualsiasi altro film a tema, che ovviamente conoscete a memoria.Perché su Instagram e Facebook cominceranno a circolare in continuazione le foto sulle ricette di Natale.Perché inizi a pensare che quel vestito o quel fantastico cellulare che tanto vi piace potreste farvelo regalare per Natale. Forza, ditelo che state già compilando la lista!Serena Santoli