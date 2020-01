Iscrizioni superiori 2020/21: consigli per la scelta last minute

Come scegliere la scuola superiore: consigli last minute

1. Non ricominciare da zero

2. In cosa sei bravo?

3. Ascoltare i consigli, ma costruire una propria opinione

4. Informarsi

5. Ascoltare se stessi

6. Valuta anche gli aspetti pratici

7. Uno sguardo al futuro

8. Indeciso tra due scuole?

9. Non scegliere all'ultimo momento

10. Ricorda che cambiare è un diritto

Entro il 31 gennaio, se fai la terza media, dovrai ormai aver! Se sei ancora pieno di dubbi,Non è certo una domanda semplice a cui rispondere a soli 14 anni. E di sicuro, la pressione dei genitori, e l’ansia di sbagliare o di non essere all’altezza non aiuta. Ecco quindi i 10 consigli di Skuola.net per provare a fare una scelta consapevole nonostante il poco tempo a disposizione.La prima cosa che ogni ragazzo tende a fare è considerare il passaggio al nuovo ciclo come qualcosa di completamente nuovo e slegato dal passato. In realtà, devi tenere conto anche del percorso appena concluso e pensare quali sono state, negli ultimi 3 anni,Non necessariamente il mondo della scuola assorbe tutte le tue capacità, competenze, interessi. In tanti portano avanti attività anche al di fuori di essa, in cui dimostrano particolare talento.o in determinati momenti del tuo tempo libero, per vedere se è possibile conciliare queste propensioni con il percorso scolastico.Ascoltare chi ha più esperienza, i genitori o un insegnante, può aiutare molto. Ma anche cercare di sapere di più su un determinato settore,Il consiglio è raccogliere più informazioni e dati possibili sull’obiettivo che si vuole raggiungere, tenendo presente che i genitori possono aiutare, ma che la scelta deve essere consapevole.Esistono molti indirizzi scolastici e diverse opzioni di studio, in particolare tra i tecnici e i professionali, per specializzarsi in specifici settori. A questo riguardo,. Su internet si possono trovare tutte le informazioni per ogni indirizzo: prima di iscriverti, cerca di conoscere perfettamente quali argomenti andrai ad affrontare nei prossimi anni.L’entusiasmo e la sicurezza nella scelta sono il segno che stai andando nella giusta direzione. Al contrario, se senti ansia o preoccupazione, devi affrontare il problema senza nascondersi., oppure di seguire le mode o le scelte degli amici o la reputazione di una scuola. Invece, la scelta dell’indirizzo di studi deve rispecchiare una vera scelta di vita, di lavoro, o di interessi personali. Per questo è necessario intraprendere un percorso di conoscenza non solo della scuola che si andrà a frequentare, ma anche di te stesso.tutti possono sbagliare, ma anche in questo caso, inutile evitare la questione. Cambiare scuola è un’opzione che, se necessario, va valutata con serenità.Nella scelta della scuola superiore non è un aspetto poco importante l'ambiente in cui si andrà a studiare. Che tipo di professori incontrerai? Di quali strutture potrai usufruire? Quanto ci vuole a raggiungere l'istituto? Esistono attività extra-scolastiche interessanti o altri servizi vantaggiosi per gli studenti? Sono cose che possono far pendere l'ago della bilancia verso una scuola o un'altra.Se hai già le idee chiare su cosa farai da grande, il compito è agevolato. Ma anche se sei ancora un po' confuso, è importante farsi una domanda: dove mi vedo tra 5 o 10 anni? Se ti immagini magari in un paese estero, magari potrebbe essere intelligente fare una scuola dove imparare le lingue. Se credi di fare l'università, anche se non sai ancora quale facoltà, puoi scegliere una scuola dove puoi ottenere una buona impostazione nello studio.Questo è forse il caso più difficile. Come fare se si è indecisi tra due indirizzi molto specifici? In questo caso, bisogna considerare molto bene tanti fattori. Se il tuo cuore è diviso perfettamente a metà, dovrai considerare altri aspetti che non siano solo le materie o gli interessi. Quale scuola può darti maggiori sbocchi per quello che vuoi fare da grande? Dove pensi di incontrare compagni con cui condividere maggiormente le tue passioni? Quale dei due istituti ti ha fatto un'impressione migliore quando sei andato a visitarlo? Quale dei due puoi raggiungere più facilmente (risparmiando tempo prezioso nel tragitto)? Quale ti senti più entusiasta a frequentare?La scadenza per iscriversi è fissata per le 20:00 del 31 gennaio. Non vorrai aspettare le 19:55 per poi scegliere di getto la prima scuola che ti viene in mente, preso dal panico e dalla fretta? Prenditi queste ultime ore per riflettere approfonditamente, poi fai la tua scelta il più consapevolmente possibile.E se facessi la scelta sbagliata? Tranquillo, non crolla il mondo: considera che, se non dovessi trovarti bene come pensavi, sei sempre libero di cambiare scuola.