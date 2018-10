Sciopero scuola 26 ottobre: motivi, orari e chi aderisce

Anche quest’anno con l’inizio di ottobre è ufficialmente iniziata la “stagione degli scioperi”. E se lo sciopero proclamato dalle associazioni studentesche per il 12 ottobre, contro il sistema scolastico italiano, di certo non ha messo a rischio le lezioni, per il 26 di ottobre sono i docenti e tutti i lavoratori della scuola, insieme ai dipendenti pubblici e privati che aderiscono allo sciopero, a scendere in piazza, portando così alla possibile sospensione di un’intera giornata scolastica.

Andiamo a scoprire meglio di cosa si tratta.

26 ottobre sciopero scuola: chi aderisce

Sciopero 26 ottobre: scuole chiuse?

Sciopero 26 ottobre: l'assenza non è giustificata

Sciopero 26 ottobre: trasporti e orari

I motivi dello sciopero del 26 ottobre

Il 26 ottobre avrà luogo uno sciopero che coinvolgerà non pochi settori. Infatti a proclamarlo è stato l’USI,, e come tale toccherà moltissime realtà lavorative. E’ chiamato a scioperare, per l'intera giornata, tutto il personale, con contratti, per, aree pubblichee le categorie del lavoro privato e cooperativo.Per il settore scuola, lo sciopero generale è stato proclamato dall’associazione sindacale USI e coinvolgerà anche le sigle sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI – AIT, SLAI COBAS, SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) e l’organizzazione sindacale CUB SUR relativamente ai settori scuola, università e ricerca.Nella giornata delquindiin tutta Italia. Una nota positiva per gli studenti potrebbe arrivare se le scuole, in caso di massiccia aderenza allo sciopero,, che quindi porterebbe con sé più giorni di vacanza.Ma ovviamente la decisione dipenderà solamente; ma noi di Skuola.net saremo pronti a informarvi appena ci saranno ulteriori novità!Se la scuola tuttavia non comunica l'interruzione delle lezioni con apposita circolare, queste - in teoria - si svolgono regolarmente, accettando il rischio di qualche una sfilza di ore buche. Per gli studenti quindi potrebbe convenire non andare a scuola. Ma, attenzione, perché verrà considerata una normale assenza, obbligandovi a portare una giustificazione al ritorno in classe.Non solo le lezioni sono a rischio, ma anche la possibilità di recarsi a scuola. Infatti,. Aderisce allo sciopero il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dalle 21 del 25 ottobre alle 21 del 26 ottobre 2018 (eccetto i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21). Partecipano anche Italo e Trenord, saranno tuttavia rispettate le fasce orarie di garanzia. A Roma sciopera il trasporto locale Atac e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl, mentre a Milano aderisce Atm. In entrambe le città saranno attivi i trasporti nelle fasce orarie di garanzia (fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20 a Roma, dalle 8,45 alle 15,00 e 18,00 al termine del servizio a Milano).Ma quali sono i motivi che accomunano i lavoratori in questo sciopero generale? Le associazioni sindacali di base chiedono:- Aumentare salari e pensioni, reddito garantito, ridurre l’orario di lavoro a parità di salario, abolire il jobs act, salute e sicurezza sul lavoro- Investimenti pubblici su ambiente e territorio per aumentare l’occupazione- Pensione a 60 anni o con 35 anni di contributi,- Diritto universale a salute, abitare, scuola e mobilità pubblica- Rappresentanza sindacale con elezioni libere, democratiche aperte a tutte le liste. Difesa del diritto di sciopero e di manifestazione- Contro la guerra e le spese militari- Abolire le disuguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere per tutti