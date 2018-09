11 settembre 2001, attacco alle Torri Gemelle: le cose da sapere

Sono ormai passati 17 anni da quella tragica mattina dell'11 settembre 2001. Impossibile dimenticare quel giorno ormai parte della nostra Storia contemporanea, quando diciannove terroristi di al-Qāʿida dirottarono quattro voli civili, facendo innumerevoli vittime. Da allora il mondo è cambiato e, dopo tanto tempo, la ferita non si è davvero sanata. Ma cosa successe l'11 settembre 2001? Qualcuno di voi non era ancora nato, qualcun altro era troppo piccolo per ricordarlo, altri ancora invece hanno ancora impresse nella memoria le immagini dello schianto degli aerei sulle torri gemelle, mandate in onda da tutti i telegiornali. Ecco i fatti di quel giorno.

Attacco al World Trade Center

Attacchi al Pentagono e alla Casa Bianca

I passeggeri dell' United Airlines 93

Le vittime

La guerra al terrorismo

Chi era Osama Bin Laden

Ground zero

Film e documentari sull'11 settembre

I terroristi, imbarcati sugli arei civili come normali passeggeri, dirottarono e fecero schiantare 2 dei 4 aerei sulle torri nord e sud del World Trade Center di New York, le famose "", causandone il crollo con conseguenti danni agli edifici vicini.Il terzo aereo di linea venne dirottato contro il Pentagono, mentre il quarto aereo - l'United 93 - aveva come obiettivo il Campidoglio o la Casa Bianca. E' invece precipitato in un campo vicino Shanksville, dopo che i passeggeri e i membri dell'equipaggio tentarono di riprendere il controllo dell'aereo.Il famoso United 93, era un Boeing 757 che, dall'aeroporto di Newark, sarebbe dovuto arrivare a San Francisco e, dopo un rifornimento, Tokyo. A bordo c'erano 37 passeggeri (fra cui i 4 terroristi) e 7 membri dell'equipaggio. Dopo il dirottamento verso, molto probabilmente, la Casa Bianca, i passeggeri provarono ad assalire i dirottatori, facendo irruzione nella cabina di comando. I terroristi, dopo aver provato a sedare la rivolta, decisero di lanciare l'aereo in picchiata, schiantandosi a terra e mancando l'obiettivo.In seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre hanno perso la vita tremila persone di 70 diverse nazionalità. Di queste, 2.752 persone sono vittime dell'attacco alle torri gemelle.Dopo gli attentati, gli Stati Uniti - guidati dall'allora presidente George W. Bush - dichiararono la "guerra al terrorismo", a capo di una coalizione di Paesi NATO e non-NATO in una operazione militare diretta contro "le nazioni, organizzazioni o persone" accusate di aver "pianificato, autorizzato, commesso o aiutato" gli attentati dell'11 settembre. Attaccarono quindi l'Afghanistan, allora controllato dai Talebani, per aver ospitato i terroristi. Sia gli USA che gli altri stati occidentali hanno da allora rafforzato le leggi anti-terrorismo.E' stato un terrorista saudita, fondamentalista islamico sunnita, fondatore e leader di al-Qāʿida, organizzazione terroristica internazionale di stampo jihādista, responsabile degli attentati dell'11 settembre contro gli Stati Uniti d'America e numerosi altri attacchi con "vittime di massa" contro obiettivi civili e militari. Bin Lāden stesso ammise il suo coinvolgimento negli attacchi dell'11 settembre, con un video trasmesso dalla rete Al Jazeera nel 2004. E' stato ucciso nel maggio 2011 da un plotone di 24 assaltatori dell'unità anti-terrorismo della Marina statunitense: ne ha annunciato la morte l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama.Dove un tempo sorgevano le torri gemelle c'è ora il luogo della memoria dell'attentato, chiamato "Ground Zero". E' stato costruito un parco in memoria delle vittime (National September 11 Memorial) e un museo con gli oggetti recuperati da Ground Zero dopo l'attentato (National September 11 Museum).L'11 settembre 2001 è uno degli eventi più tragici e importanti della storia recente. Sono stati girati film e documentari sull'attentato, tra cui i principali:

2002 - 11 settembre 2001 di undici registi internazionali

2004 - In Plane Site di William Lewis

2004 - Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2004.

2004 - The Power of Nightmares di Adam Curtis



2006 - World Trade Center di Oliver Stone2006 - United 93 di Paul Greengrass2008 - I centodue minuti che hanno sconvolto l'America (102 Minutes That Changed America) documentario interamente composto da filmati originali degli eventi.2012 - Zero Dark Thirty diretto da Kathryn Bigelow2016 - 9/11 Inside the Pentagon