Quali sono i rischi del sesso non protetto? Tutto quello che c’è da sapere

Le prime esperienze sessuali sono importantissime per voi adolescenti: è questo il momento in cui scoprite di più sulla vostra intimità e su quella del vostro ragazzo o della vostra ragazza. Sono tante le emozioni che accompagnano questa scoperta ma, allo stesso tempo, sono tanti anche i dubbi. Purtroppo, però, tanti ragazzi si vergognano a chiedere a un adulto chiarimenti sul sesso, e nelle scuole e nelle famiglie non se ne parla abbastanza. E allora?

E allora può capitare che si sottovaluti l’importanza di prendere precauzioni. Fare sesso protetto, invece, è fondamentale per godersi a pieno i primi rapporti, senza il pensiero di una gravidanza indesiderata o del contagio di malattie sessualmente trasmissibili. Andiamo a vedere più nel dettaglio, quindi, cosa si rischia se non si usa sempre il preservativo, rispondendo ai principali dubbi su contraccezione e prevenzione!

Tour Skuola.net nelle scuole in collaborazione con Durex: impariamo a proteggerci Banalmente, quando si pensa ai rapporti sessuali non protetti, si tende spesso a considerare solo il rischio di gravidanza, ma in realtà non bisogna dimenticare che il preservativo protegge anche dalle malattie sessualmente trasmissibili (MST). Come per tutto, quindi, anche per il sesso è necessaria un’adeguata educazione. Niente paura però, niente di noioso: l’educazione alla sessualità può essere coinvolgente e divertente!

Skuola.net, infatti, in collaborazione con Durex, ha organizzato un tour nelle scuole per diffondere l'educazione sessuale e per spiegare agli studenti tutto quello che c'è da sapere su MST, contraccezione, educazione all'affettività e difesa della propria intimità anche online. A illustrare il tutto ai ragazzi, il team di esperti dell'Istituto di Sessuologia Clinica di Roma. Il tour è partito il 28 marzo con la prima tappa di Roma, al Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro, per poi proseguire il 9 aprile presso l'Istituto Galilei Sani di Latina. L'ultima tappa si è svolta il 16 aprile presso l'ITE Tosi di Busto Arsizio. Il tour ha coinvolto centinaia di studenti, che hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa, dimostrando grande interesse ai temi degli incontri.

Sesso non protetto, quali rischi si corrono?

Candida vaginale : si tratta di un’infezione causata da un fungo già presente nel corpo umano, che tuttavia può diventare patogeno e contagioso per via sessuale, causando irritazioni e perdite.

: si tratta di un’infezione causata da un fungo già presente nel corpo umano, che tuttavia può diventare patogeno e contagioso per via sessuale, causando irritazioni e perdite. Clamidia : è un’infezione causata da un batterio trasmissibile attraverso rapporti vaginali, orali, anali o anche per via materno-fetale. Può non presentare sintomi, mentre altre volte si manifesta con bruciore e prurito.

: è un’infezione causata da un batterio trasmissibile attraverso rapporti vaginali, orali, anali o anche per via materno-fetale. Può non presentare sintomi, mentre altre volte si manifesta con bruciore e prurito. Herpes genitale : malattia causata dai virus HSV/1 e HSV/2 che si manifesta attraverso piccole vescicole sia sotto forma esterna di eruzione cutanea.

: malattia causata dai virus HSV/1 e HSV/2 che si manifesta attraverso piccole vescicole sia sotto forma esterna di eruzione cutanea. Aids : malattia più conosciuta e temuta fra quelle sessualmente trasmissibili, provocata dal virus dell’HIV che colpisce il sistema immunitario rendendo il soggetto più esposto a rischi di malattie e di infezioni.

: malattia più conosciuta e temuta fra quelle sessualmente trasmissibili, provocata dal virus dell’HIV che colpisce il sistema immunitario rendendo il soggetto più esposto a rischi di malattie e di infezioni. Papilloma virus : malattia causata dal virus HPV si può contrarre attraverso rapporti vaginali, orali e anali. Può causare il carcinoma della cervice uterina. Generalmente asintomatica, In rari casi può manifestarsi attraverso piccole verruche.

: malattia causata dal virus HPV si può contrarre attraverso rapporti vaginali, orali e anali. Può causare il carcinoma della cervice uterina. Generalmente asintomatica, In rari casi può manifestarsi attraverso piccole verruche. Sifilide : malattia causata dal virus del Treponema pallidum, si manifesta con lesioni tondeggianti e, se sottovalutata, può portare complicazioni pericolose.

: malattia causata dal virus del Treponema pallidum, si manifesta con lesioni tondeggianti e, se sottovalutata, può portare complicazioni pericolose. Gonorrea: infezione causata da un batterio che si manifesta con secrezioni e bruciori, in particolare al momento di urinare, e perdite. Se non viene curata, può portare a ulteriori complicanze.

Come si trasmettono le MST

Attraverso liquidi organici infetti come sperma, liquido vaginale e saliva;

Attraverso il contatto tra mucose;

Attraverso il sangue (trasfusioni, ferite, siringhe, strumenti non sterilizzati);

Attraverso trapianti di organi e tessuti;

Per via congenita dalla madre al feto.

Non tutti i metodi anticoncezionali proteggono dalle MST

