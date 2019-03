Quali sono le malattie sessualmente trasmissibili e come proteggersi

Quando si iniziano ad avere i primi rapporti sessuali, spesso la preoccupazione più grande alla tua età è quella di evitare gravidanze indesiderate. Ma non è solo questo il motivo per cui è importante proteggersi. Infatti, esistono alcune malattie il cui contagio avviene proprio per via sessuale, le malattie sessualmente trasmissibili (MST), o infezioni sessualmente trasmesse (IST). Spesso, però, i ragazzi (e non solo!) non le conoscono o le sottovalutano, a causa della mancanza di una corretta informazione su questi temi.

Ecco perché noi di Skuola.net, in collaborazione con Durex, vogliamo spiegarti quali sono, quali sintomi portano e, soprattutto, come evitarle, partendo dalle domande più “googlate” sul web!

Malattie sessualmente trasmissibili, cosa sono?

Quali sono le malattie sessualmente trasmissibili e che sintomi portano?

HIV/AIDS

La più conosciuta tra le infezioni trasmesse per via sessuale è sicuramente l’AIDS, malattia da immunodeficienza acquisita, causata dal virus Hiv. Il virus attacca il sistema immunitario e rende chi lo contrae più suscettibile alle infezioni e alla formazione di tumori.

Di sicuro è tra le più pericolose, se non la più pericolosa, tra le MST. Fortunatamente, oggi la ricerca scientifica ha fatto sì che le persone che contraggono il virus (sieropositive) possano tenerlo sotto controllo evitando lo sviluppo della malattia vera e propria.

Papilloma virus

Si tratta della più frequente tra le infezioni sessualmente trasmesse. Questo perché, non presentando sintomi evidenti, chi ha contratto il virus spesso non se ne accorge finché non si sottopone ad analisi specifiche. Eppure, è una malattia sicuramente pericolosa. Esistono infatti circa 100 tipi di Papilloma virus, tra cui alcuni più aggressivi che possono provocare il tumore della cervice uterina. In rari casi, può manifestarsi attraverso piccole verruche.

Candida vaginale (candidosi)

L’infezione è provocata dalla Candida Albicans, un fungo che abita normalmente nelle mucose genitali e nel cavo orale, ma che in determinate situazioni (ad esempio, momenti di calo immunologico, uso di antibiotici, ecc.) può crescere abbondantemente causando irritazioni. La candidosi si presenta nell’uomo e nella donna con arrossamenti, bruciori e irritazioni, perdite biancastre.

Clamidia

La Clamidia è causata da un batterio, ed è tra le infezioni più frequenti, soprattutto tra i giovani. Generalmente non presenta sintomi, e per questo si rivela particolarmente rischiosa, in quanto è difficile accorgersi di averla contratta. Può tuttavia provocare bruciore e secrezioni dall’uretra nell’uomo, e bruciori e prurito nella donna, per la quale può essere causa di infezione della cervice uterina.

Gonorrea

Si localizza nella maggior parte dei casi nell’uretra nel maschio e nel canale cervicale dell'utero nella donna. Si manifesta con secrezioni, bruciori e dolori in particolare al momento di urinare. La Gonorrea, se non viene curata, può portare a ulteriori complicanze: per questo è bene non trascurare questi sintomi!

Herpes genitale

L’Herpes genitale si può riconoscere per le lesioni e vescicole dolorose, che si sviluppano nell’area vulvo-vaginale, sul pene, intorno all’ano, su natiche e cosce, con andamento ciclico (cioè, ogni 10 o 15 giorni) . Può capitare tuttavia che le lesioni non siano particolarmente evidenti, o che si presenti in maniera asintomatica. A causarlo sono due ceppi di virus: l'Herpes simplex tipo 2 (l’HSV-2) e, sebbene più raramente, l’Herpes simplex tipo 1 (HSV-1), responsabile dell’Herpes labiale.

Tricomoniasi

Molto contagiosa, colpisce soprattutto le donne, mentre tra gli uomini è più rara e asintomatica. Causata da un protozoo (organismo composto da un’unica cellula), nelle donne provoca perdite vaginali e irritazione. Si trasmette per via sessuale, ma anche il contatto con indumenti intimi può essere una via di contagio.

Pediculosi del pube (piattole)

La malattia è causata da un insetto parassita dell’uomo, volgarmente chiamato “piattola”, che si riproduce nella zona del pube, ma può infettare anche altre parti (es. ascelle, peli del corpo). Questi parassiti provocano prurito e possono essere visibili all’occhio nudo, ma con le adeguate cure sono facilmente eliminabili.

Sifilide Una delle più gravi malattie sessuali, è causata da un batterio che si riproduce nelle mucose genitali e nella bocca. Si manifesta con lesioni tondeggianti che tendono a scomparire da sole dopo qualche tempo, senza che però il batterio sia effettivamente debellato: per questo è necessario intervenire subito. Se sottovalutata, infatti, la malattia può avere complicazioni anche gravi.



Come difendersi dalle MST?

Dove fare il test per le MST?

Lesono un gruppo piuttosto vasto di malattie infettive che si trasmettono attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (anche orale, quindi) per contatto con i liquidi infetti (sperma, secrezioni vaginali, sangue, saliva). Si possono trasmettere anche attraverso il sangue (ad esempio, per contatto con ferite, tatuaggi, piercing, trasfusioni), a causa di un trapianto, o anche durante una gravidanza, il parto, o l’allattamento., oggi si conoscono oltreLepossono essere quindi di varie tipologie, e manifestarsi in maniera diversa. Ciò che le rende ancora più insidiose, è che alcune di esse possono presentarsi in maniera asintomatica: per questo è importante saperne di più., che bisogna conoscere e da cui è necessario proteggersi:Ora che conosciamo meglio, veniamo alla questione più importante:Il metodo più efficace è, ovviamente,. Non dimenticare di, di qualsiasi natura essi siano: è infatti l’unico contraccettivo che, allo stesso tempo,. In secondo luogo, è importante, oltre a conoscere in maniera approfondita il tuo stato di salute. Questo ti farà diventaree ti aiuterà ad avereFarese “qualcosa non va”, poi, deve diventare una, visto che può evitare problemi sia a te stesso che al tuo partner. Infatti,: affrontate nei tempi giusti, puoi impedire che degenerino. Per questo in molte regioni italiane,, è possibile sottoporsi in forma gratuita e anonima agli esami del sangue per scoprire la posività all’HIV o ad altre MST. Maggiori informazioni si possono reperire, un numero verde messo a disposizione dall’