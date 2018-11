Contraccettivi gratis per giovani con meno di 26 anni in Toscana

Ricorrere all’uso dei contraccettivi in un rapporto sessuale è senza ombra di dubbio una regola da seguire è pur vero però che per i giovani non sempre è facile acquistarli. Proprio il costo può in alcuni casi rappresentare un ostacolo e quindi spingere a trasgredire questa regola e quindi a non usare i contraccettivi. Proprio per questi motivi, la Regione Toscana ha approvato una delibera in materia di educazione alla salute sessuale e riproduttiva e per l’accesso alla contraccezione. Scopri cosa stabilisce la delibera!

Preservativi gratis per i giovani

Più educazione sessuale per i giovani

La delibera approvata lo scorso 12 novembre, stabilisce che. “Una decisione – ha dichiarato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana – che abbiamo fortemente voluto e fondamentaleevitare gravidanze indesiderate, ridurre il ricorso all’aborto”. Non solo preservativi e pillola, di norma i più conosciuti, ma per gli under 26 sarannoOltre a questa iniziativa, la delibera prevede unl’attività dei consultori e le campagne informative su una sessualità sana e consapevole. “L’obiettivo - spiega il Governatore - è raggiungere tutti i giovani nei luoghi di vita e formazione. Per una Toscana dove la salute sessuale è al primo posto". Inoltre come ha precisato Stefania Saccardi, assessore al diritto alla salute e al sociale della Regione Toscana, ci sarà anche “une delle campagne informative”. Oltre alla ToscanaEmilia-Romagna, Puglia, Piemonte e Lombardia.