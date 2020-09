Le 7 cose da fare l'ultimo week end di vacanze

7. Scegliere la disposizione dei posti

6. Fare le cose lasciate in sospeso durante l’estate

5. Prepararsi psicologicamente

4. Fare attività sportiva

3. Andare l’ultima volta al mare

2. Finire gli ultimi compiti

1. Procurarsi il diario Salva Studente di Skuola.net!

Sembrava così lontano questo momento e, invece, è già arrivato. Siamo all'e abbiamo giàFondamentale godersi questo momenti finali di relax prima di affrontare un nuovo duro anno di lezioni, compiti e interrogazioni. Ecco, dunque, le sette cose che dovrebbe fare ogni studente in questi giorni.I posti dell'anno scorso non sono di vostro gradimento? Scegliete con i vostri migliori amici i posti intorno a voi e ditelo alla classe, così da prenotarvi il banco migliore.Se in tre mesi non siete riusciti ad organizzarvi per fare delle uscite con determinati amici, che magari erano sempre in vacanza, questo week end sarà un'ottima opportunità, poiché saranno tutti tornati in città.Non pensarci va bene, ma trascurare del tutto il fatto che comincerà la scuola non è la cosa giusta da fare. Preparatevi psicologicamente a quello che dovrete affrontare, perché non sarà facile abituarvi ai ritmi della scuola.Siete travolti dall'ansia dell'inizio di scuola? Non pensateci, fate attività fisica, dovete sciogliervi e scacciare via tutti i pensieri negativi.Con l'inizio della scuola e l'autunno che comincia ad avvicinarsi andare al mare sarà sempre più difficile. Godetevi questi ultimi giorni di vacanza e di caldo come se fossero i primi.Sicuramente non si finiscono i compiti delle vacanze prima di settembre e così ci riduciamo sempre agli ultimi giorni per farli. Non vi fate prendere dal panico di non riuscire a finirli in tempo, se vi concentrate e non venite disturbati filerà tutto liscio.Avete uno zaino troppo vecchio o avete finito i quaderni per l'anno scolastico? Andate a fare compere con i vostri genitori, così avrete la possibilità di scegliere i quaderni che vi piacciono o le penne migliori.