Veneto calendario scolastico 2019 2020: ritorno a scuola, vacanze e ponti

Calendario scolastico 2019/2020 Veneto

Primo giorno di scuola : 11 settembre 2019

: 11 settembre 2019 Vacanze di Natale : dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie)

: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie) Vacanze Carnevale : dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri)

: dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri) Vacanze Pasqua : dal 9 aprile al 14 aprile 2020

: dal 9 aprile al 14 aprile 2020 Fine attività didattica: sabato 6 giugno 2020.

il 1° novembre, solennità di tutti i Santi ;

; l’8 dicembre, Immacolata Concezione ;

; il 25 dicembre, Natale ;

; il 26 dicembre, Santo Stefano ;

; il 1° gennaio, Capodanno ;

; il 6 gennaio, Epifania ;

; il lunedì dopo Pasqua ;

; il 25 aprile, anniversario della Liberazione ;

; il 1° maggio, festa del Lavoro ;

; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica ;

; la festa del Santo Patrono.

Calendario scolastico 2019/2020 Veneto Esami di maturità: le date

100 giorni di maturità 2020: probabilmente intorno al 10 marzo,

Date Maturità 2020: è probabile che gli esami di Stato 2020 avranno inizio mercoledì 17 giugno 2020.

