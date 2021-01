LIUC, l’Università a misura di studente: meno di 3 mesi per trovare lavoro

Cosa si studia alla LIUC

Economia Aziendale: il corso fornisce una solida preparazione di base nel campo delle discipline economiche e d’impresa, attraverso un approccio interdisciplinare. Lo studente impara a interagire con le diverse aree gestionali di un’azienda al fine di inserirsi facilmente in molteplici contesti lavorativi. Dal terzo anno è possibile personalizzare il percorso di studi scegliendo degli esami nelle aree di; Amministrazione e Finanza; Comunicazione, Marketing e New Media; Family Business Management (in lingua inglese); Global Markets (in lingua inglese); Management dello Sport e degli Eventi Sportivi; Management e Imprenditorialità. Esiste anche la possibilità di seguire il corso di laurea totalmente in lingua inglese dal primo al terzo anno iscrivendosi al percorso Business Economics.

Ingegneria Gestionale: Il corso fornisce una solida preparazione nell’analisi e nella risoluzione di problemi connessi alla gestione dei processi aziendali, in contesti produttivi, industriali e dei servizi. Lo studente sarà capace di operare coniugando conoscenze nell’innovazione tecnologica, nelle soluzioni IT e negli impianti industriali con particolare attenzione ai temi della sostenibilità. Dal terzo anno è possibile personalizzare il percorso di studi scegliendo degli esami (insegnamenti caratterizzanti) in due aree di interesse: Business Services e Industrial Management.

Ingegneria Gestionale: il corso di laurea approfondisce in particolare i temi relativi alla progettazione e gestione degli impianti industriali, allo sviluppo dell’innovazione tecnologica, alla definizione delle architetture dei sistemi informativi, all’internazionalizzazione del business, alla gestione dei grandi progetti, all’analisi dei processi interaziendali per la gestione della catena logistico-produttiva. Gli ambiti principali di occupazione per i laureati sono l’organizzazione, la gestione e progettazione di processi complessi sia nel manifatturiero che nei servizi e in imprese di ogni dimensione e settore.

Tra i percorsi di specializzazione, è possibile scegliere tra: Digital Consulting; Data Science per il Management; Health Care System Management e il percorso Manufacturing Strategy, interamente in lingua inglese.

Non manca molto ormai - solo qualche mese - alla scelta più importante per gli studenti in procinto di concludere la scuola superiore: quella del percorso post-diploma. Ma anche chi è in dirittura di arrivo per la laurea Triennale deve iniziare a chiedersi “cosa fare dopo”, se vuole proseguire con la Magistrale. E ciò che la maggioranza dei giovani sogna per il proprio futuro è, magari proprio mettendo a frutto passioni e talenti.Ma tanti non sanno che decisivo, in questo senso, non è solo optare per la laurea più adatta, ma anche per. Non tutte le università, infatti, sono uguali: alcune si distinguono proprio per dare, perché sanno indirizzarli con efficacia verso ciò che le aziende davvero richiedono.Per questo oggi ti presentiamo la, nata nel 1991 dalla volontà di 300 imprenditori della Provincia di Varese e dell’Alto Milanese di creare un Ateneo che prepari i giovani secondo le reali esigenze del mondo del lavoro: d. Questi i punti di forza della LIUC: leggi l’articolo per scoprire tutto quello che c’è da sapere sull’Università che potrebbe diventare il tuo lasciapassare per il mondo del lavoro!Alla, è possibile scegliere tra, naturale prolungamento dei due corsi per specializzarsi nelle due discipline.Vediamo nel dettaglio: Il corso di laurea conferisce allo studente una conoscenza profonda della gestione aziendale, dai processi alle funzioni, stimolandolo ad individuare e definire problemi e soluzioni. E’ possibile scegliere tra diverse specializzazioni: Amministrazione controllo e libera professione; Banche, mercati e finanza d’impresa; Economia e direzione d’Impresa; Management delle risorse umane – HR & Consulting; Marketing. Disponibili anche due percorsi interamente in lingua inglese: Entrepreneurship & Innovation e International business management. Dopo la laurea, lo studente potrà ricoprire ruoli specialistici fondamentali nella gestione delle imprese e nelle libere professioni.Gli studenti interessatidella LIUC potranno conoscere le opportunità dei diversi corsi di studio e i vari servizi offerti dall’Università duranteper le iscrizioni all’Anno Accademico 2021/22 che si terrà, a distanza,, a partire dalle ore 10. E’ possibile iscriversi cliccando qui Anche per gli studenti interessati alleè previsto un, che si svolgerà, in modalità. Sarà possibile scoprire l’offerta della LIUC e i diversi percorsi dei due corsi di laurea. Per partecipare è necessario iscriversi cliccando qui La, che prepara i giovani alle reali richieste del mondo del lavoro, è uno dei punti forti della, così come lo è l’attenzione dell’Università nel seguire i propri studenti anche nel: non a caso quindiPer la precisione,Sono numeri superiori alla media nazionale del 76,3%, rilevata per le lauree Magistrali nell’ultima indagine di AlmaLaurea. Ma anche le lauree Triennali danno ottime opportunità. Basti pensare che, secondo i dati AlmaLaurea, circa due terzi degli studenti del corso di laurea triennale in Economia Aziendale ha portato a termine esperienze di, mentre per la Triennale in Ingegneria Gestionale è stato addirittura il 75% a essere impegnato in stage o tirocini. L’ Ufficio Career Service della LIUC offre, infatti, a ogni studente la possibilità di, grazie a contatti diretti con i Responsabili del Personale di oltre 6.500 società, tra cui multinazionali di numerosi settori, istituti bancari, prestigiose società di consulenza.Ma il supporto della LIUC non finisce qui: infatti, l’ufficio organizza periodicamentee attività di orientamento professionale attraverso. Inoltre, gli studenti possono cogliere opportunità lavorative attraverso(3.000 ogni anno) e l’invio alle aziende, da parte dell’Ateneo, di oltre 1.000 elenchi di profili di laureati selezionati in funzione delle loro aspirazioni professionali.Il particolare modello formativo della LIUC ha portato l’Ateneo, in cui ricopre le prime posizioni per didattica, internazionalità ( scopri di più ) e riuscita negli studi degli iscritti (Classifica CENSIS delle Università italiane – Edizione 2020/21, Atenei non statali).La didattica esperienziale offerta dall’Ateneo coinvolge gli studenti in progetti concreti e li porta a misurarsi con le aziende e con il mondo del lavoro.Con il, gli studenti apprendono, sperimentando, come applicare le tecnologie digitali per migliorare le performance operative di un’azienda.Il percorso, invece, li stimola ad allenare le soft skills, ovvero le competenze trasversali, utili nell’interagire, nel rapportarsi con gli altri e nell’integrarsi con il contesto di riferimento.Tra le altre iniziative che caratterizzano la formazione alla LIUC,, con laboratori per lo sviluppo di abilità critico-argomentative e comunicative, e il, un’ulteriore forma di accompagnamento degli studenti lungo il percorso formativo nel suo significato più ampio.Ma la LIUC è anche sostegno all’imprenditorialità:, è un luogo di incontro tra Università e impresa per lo sviluppo e il supporto di progetti imprenditoriali innovativi attraverso un percorso di tutoraggio e incubazione conLa formazione di un professionista del futuro, inoltre, non può prescindere da esperienze internazionali: per questo l’Università Cattaneo consente a tutti i propri iscritti a studiare all’estero. Circa ilha così nel proprio bagaglio un periodo di vita e di studi al di fuori del nostro paese grazie ai. Il respiro internazionale della LIUC si può sperimentare anche tra le stesse aule dell’Ateneo: è possibile infatti seguire corsi e interi percorsi di laurea interamenteL’Università Cattaneo offre agli iscritti anche, il tutto per rendere quella di studiare alla LIUC un’esperienza globale che includa anche il. All’interno del, a un passo da Milano, è infatti presente la residenza universitaria dotata di tutti i comfort. Una struttura su 4 piani che conta ben 385 posti letto, mensa, cucine, lavanderia, sportello bancario e altre sale comuni per poter condividere il tempo libero con altri studenti, anche grazie alle numerose opportunità ricreative e di aggregazione date dalle associazioni studentesche.Lariducendo del 50% la tassa di iscrizione per gli studenti che ottengono un(- 25% per chi prende un voto di Maturità tra 94 e 96/100). Tale riduzione può essere rinnovata negli anni successivi rispettando i vincoli di profitto (voti e regolarità degli studi).E’ possibile inoltre usufruire diche, nel caso delle borse di eccellenza, possono addirittura azzerare la retta per l’intero triennio. Non solo: a partire dal 2° anno di iscrizione si può svolgerePer sapere tutto sulle borse di studio e sulle ammissioni alla LIUC, clicca qui