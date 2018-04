I film Pixar che hanno segnato indelebilmente la nostra adolescenza

Se sei finito su questa pagina, probabilmente, è tardi, hai avuto una giornata faticosa, a lavoro è stata una catastrofe e sei stanco di tutte quelle persone che aprono la bocca per darle fiato.

Hai passato tutto questo?

Allora preparati, perché stai per entrare in un mondo di fantasia… e pixels.

Ecco a te i 5 film Pixar di cui non potrai più fare a meno:

Cars - Motori ruggenti

Toy Story - Il mondo dei giocattoli

Up

Monster & co

Gli Incredibili - Una “Normale” famiglia di supereroi

Che tu abbia 3 o 75 anni, non puoi dire di avere vissuto veramente senza aver visto questodel 2006. Cars, è la storia di, una giovane auto da corsa che, con un pizzico di spavalderia e simpatia, e con l’aiuto di un amico un pò fuori dalla norma, riesce a superare se stesso, cambiare il destino di una città ed entrare per sempre nei cuori di tutti noi. Basti pensare a come, durante la gara più importante della sua intera carriera, non esiti nemmeno un secondo a mollare tutto per andare ad aiutare una macchina in difficoltà.Sì è vero, questo è un film del 1995, ovvero di circa un milione di anni fa, ma credetemi sulla parola quando vi dico che non ve ne pentirete di aver dedicato 81 minuti della vostra vita a guardarlo. Toy Story è il film che più di tutti ci permette di rivivere i momenti più belli della nostra infanzia, in cui il problema più grande era scegliere qualeportare con te in vacanza.infatti, inizieranno la loro conoscenza non nel migliore dei modi, ma dopo aver messo da parte le loro divergenze, diventeranno inseparabili.Ah, ma se non siete ancora del tutto convinti sappiate che Mr e Mrs Potato si offenderebbero molto se non lo vedeste.titolo breve ma esaustivo, così come il film del resto.Up è una vera e propria storia di amicizia alla “ Quasi Amici”, i due protagonisti infatti sono Carl Fredricksen e Russel, rispettivamente di età 78 e 8 anni, che pur non avendo niente in comune riescono l’uno con l’aiuto dell’altro a sconfiggere i fantasmi del proprio passato e a librarsi in volo con un mezzo non del tutto ordinario, ma, se volete scoprire oltre non dovete fare altro che toccare due semplici tasti sul vostro computer: “UP”.Lo so, sono tre film che aspettate di vedere questo titolo e finalmente eccoci qua.in fondo, chi può resistere alIl lavoro non è facile per nessuno, ma se questo consiste nell’aiutare il tuo migliore amico a spaventare bambini è ancora peggio; e se voi a vostra volta avete paura dei bambini… beh in quel caso è impossibile. Però tranquilli, quando Mike e Sulley si ritroveranno ad affrontare una dolce bambina dalla, ne vedremo delle belle.Last but not least… ecco a voi l’ultimo film di questa rubrica che proprio in tema al film non si è rivelata del tutto “normale”.“Gli incredibili” è la storia di una famiglia di supereroi che pur cercando di condurre una vita tutto tranne che “super” si ritroverà immischiata in una situazione in cui l’invisibilità sarà solo l’inizio.Federica Santocchia