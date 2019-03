TheGiornalisti a Circo Massimo: data, biglietti e costi

Dopo la pausa invernale riparte il tanto atteso tour dei TheGiornalisti, una delle band più apprezzate e acclamate negli ultimi anni, che il 26 marzo a Jesolo inaugurerà l’inizio.

Nell'imminente stagione primaverile sono previste ben 15 tappe disseminate nei palazzetti delle maggiori città italiane e 10 già sold out.

‘Love’, il quinto album della band capitolina, uscito lo scorso 21 settembre e già diventato disco di platino vanta alcuni dei singoli di maggior successo negli ultimi mesi come “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Felicità puttana” e “New York”.

Concerto TheGiornalisti 7 settembre al Circo Massimo

Biglietti e costi TheGiornalisti al Circo Massimo

Roma la città originaria della band, dopo l’appuntamento dell’11 aprile al Palalottomatica, la band ha regalato ai fan romani un’ultima data, quella che chiuderà il Love tour, precisamenteAd annunciarne la grande notizia è stato proprio il frontman della bandche, su Instagram ha promesso una ‘grande festa’, terminando il commento con l’Dopo i grandi nomi di fama internazionale del calibro di Roger Waters, Bruce Springsteen e i Rolling Stones la suggestiva e imponente atmosfera del Circo Massimo si prepara ad ospitare anche una delle più recenti ed esplosive scoperte nel nostro panorama musicale.La speciale tappa del tour non è ancora sold out, ma vi conviene affrettarvi se volete partecipare all'evento. Il costo parte da 40,25 euro per il posto unico in piedi, e sale a 60 euro per la "Love Area".