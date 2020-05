Skam Italia 4: le situazioni sospese che potrebbero avere un finale

Skam 4: cosa possiamo aspettarci

Eleonora ed Edorardo insieme negli USA?

Altra coppia in sospeso: Giovanni e Eva

Sana e il nuovo fidanzato

Martino, Niccolò e le loro complicazioni

Silvia e Luchino: che fine faranno?

sta tornando con la sua quarta stagione. Cosa succederà ai personaggi principali, che arriveranno sua partire dal 15 maggio 2020? Le questioni in sospeso rimaste della fine della terza stagione, lo sanno bene i fan, sono moltissime. Quali sono le risposte che ci aspettiamo e le questioni irrisolte su cui la quarta stagione dovrà far luce?Leriguardano, per la maggiore, coppie che scoppiano o che si devono formare, trasferimenti e rapporti in procinto di cambiare.Vediamo, situazione per situazione, cosa possiamo aspettarci.Edoardo ed Eleonora sono una delle coppie preferite della serie. Lui ha perso la testa mentre lei ancora non gli dava retta e il corteggiamento serrata, alla fine, ha dato i suoi frutti. Dopo non poche tribolazioni, i due si sono messi insieme e sul finale della terza stagione li abbiamo lasciati con una grande incognita. Edoardo ha infatti chiesto a Eleonora di andare con lui negli Stati Uniti. Dal trailer si intuisce che la risposta della ragazza, almeno all’inizio della quarta stagione,. La vediamo conversare con le amiche via webacm, non essendo mai presente fisicamente.La prima coppia che abbiamo imparato a conoscere, quella che si ama ma ha grandi problemi da risolvere. Alla fine della prima stagione i due si lasciano, prendendo strade diverse, ma nel corso della seconda e della terza stagione l’armonia tra i due è andata ricreandosi. Che ci sia un possibiledietro l’angolo?Un altro grande interrogativo riguarda Sana. Sarà lei la grande protagonista di questa quarta stagione, come si capisce bene dal trailer. Abbiamo lasciato la giovane con una cotta per, amico di suo fratello. Sarà interessato anche lui o Sana si prepara a ricevere una batosta?Tra le tante vicende di coppia c’è anche quella di Martino e Niccolò, che devono affrontare tanti problemi di comunicazione a causa della malattia di quest’ultimo. La terza stagione li ha visti felici e uniti, cosa succederà nella quarta? Dal trailer sembra che ci siano guai in vista per la coppia, con qualcuno che potrebbeLa coppia più sorprendente di tutte quella composta da Luchino e Silvia, la bella che si fidanza con il giovane che tante volte ha provato ad avvicinarla senza successo. La semplicità e l’umorismo del ragazzi, infine, l’hanno conquistata, e alla fine della terza stagione li abbiamo lasciati uniti in un tenero bacio. L'