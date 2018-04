Ferragni-Fedez: è nato Leone!

Tanti auguri a Fedez e Chiara Ferragni. Questa notte, la bella fashion blogger e il rapper più amato d'Italia sono diventati genitori! Leone è infatti venuto alla luce, così come programmato, all’ospedale Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Al momento, strano ma vero, nessuno dei due ha annunciato l'evento sui social. I neo genitori probabilmente preferiscono, per una volta, viversi il momento in intimità! Chi li conosce bene, però, conferma che nelle prossime ore non rinunceranno ad annunciare ai loro milioni di follower il lieto evento.

Benvenuto Leone

Dalle prime notizie trapelate,, senza nessun tipo di intoppo, e sarebbe. Sia Chiara Ferragni che il piccolo sono in ottime condizioni di salute, insomma tutto è andato liscio! Con loro oltre aci sono anche le rispettive famiglie dei due neo genitori. In più pare siano presenti anche gli amici intimi della coppia.