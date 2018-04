La Cintura di Alvaro Soler: testo e traduzione del tormentone 2018

E' arrivata la bella stagione e con lei le attesissime canzoni da ballare tutta l'estate! Non poteva mancare anche quest'anno il singolo di Alvaro Soler: il bell'artista spagnolo si mette alla prova con una canzone che ha tutte le caratteristiche del tormentone estivo. Non manca nulla: ritmo latino, testo in spagnolo, e la voce del talentuoso cantante che - si vocifera - avrebbe addirittura imparato a ballare per girare il divertente video in un' assolata Cuba. Pronto a scoprire di più sulla canzone?

La Cintura: il testo della canzone di Alvaro Soler

Destaca cuando andaVa causando impresiónCada día cuando levantaBrilla como el sol

Su vestido de seda

Calienta mi corazón

Como en una novela

En la televisión

Me acerco a ti, bailemos, juguemos

Acércate

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Y no la puedo controlar

Creo mi cintura

Choca con mi cultura

Tropiezo con la arena

Ya no me puedo controlar

Y bajando, bajando

Olvidando, olvidando que

Estoy bailando bailando

Y así hasta el amanecer

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Voy a aprender a controlar

Mi cintura, cintura

Mi cintura, cintura

Porque no bajamos a la playa

Para así practicar

Pronto por la mañana

Así no hay nadie más

Cuando bailo contigo

Tu cuerpo me da calor

Besito a besito

Mi fruta de la pasión

Me acerco a ti, bailemos, juguemos

Acércate

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Y no la puedo controlar

Y bajando, bajando

Olvidando, olvidando que

Estoy bailando bailando

Y así hasta el amanecer

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Y no la puedo controlar

Ven hacia mi, ven hacia mi

Como las olas del mar

Ven hacia mi, ven hacia mi

Que ya no puedo parar

Ven hacia mi, ven hacia mi

Como las olas del mar

Ven hacia mi, ya no puedo parar

Y bajando, bajando

Olvidando, olvidando que

Estoy bailando bailando

Y así hasta el amanecer

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Y no la puedo controlar

Y bajando, bajando

Olvidando, olvidando que

Estoy bailando bailando

Y así hasta el amanecer

Mi cintura, cintura

Mi cintura, cintura

La Cintura: traduzione in Italiano

Si distingue quando camminaChe provoca emozioniOgni giorno quando si alzaBrilla come il sole

Il suo vestito di seta

Scalda il mio cuore

Come in una telenovela

Alla televisione

Mi avvicino a te



Balliamo, giochiamoAvvicinati

Perché la mia vita (=parte del corpo, bacino)

Ha bisogno del tuo aiuto

Non sono portato per questo

E non riesco a controllarlo

Penso alla mia vita

Che si scontra con la mia cultura

Inciampo sulla sabbia

Non riesco più a controllarmi

E andando giù, andando giù eh

Dimentico, dimentico

Che sto ballando ballando eh

E così via fino all’alba

Perché la mia vita

Ha bisogno del tuo aiuto

Non sono molto portato per questo

Imparerò a controllare

La mia vita

Perché non andiamo in spiaggia?

A fare pratica

Al mattino presto

Così non ci sarà nessuno

Quando ballo con te

Il tuo corpo mi dà calore

Bacetto dopo bacetto

Il mio frutto della passione

Mi avvicino a te

Balliamo, giochiamo

Avvicinati

Perché la mia vita

Ha bisogno del tuo aiuto

Non sono molto portato per questo

Imparerò a controllare

E andando giù, andando giù eh

Dimentico, dimentico

Che sto ballando ballando eh

E così via fino all’alba

Perché la mia vita

Ha bisogno del tuo aiuto

Non sono molto portato per questo

Imparerò a controllare

La mia vita

Vieni da me, vieni da me

Come le onde del mare

Vieni da me, vieni da me

Che non posso fermarmi

Vieni da me, vieni da me

Come le onde del mare

Vieni da me, non riesco fermarmi

E andando giù, andando giù eh

Dimentico dimentico

Che sto ballando ballando eh

E così via fino all’alba

Perché la mia vita

Ha bisogno del tuo aiuto

Non è nelle mie vene

E non posso controllarlo

E andando giù, andando giù eh

Dimentico dimentico

Che sto ballando ballando eh

E così via fino all’alba

La mia vita, la mia vita

La mia vita, la mia vita