Fedez "scaricato" da Obama: gli chiede un selfie ma lui dice no

La giornata del 20 febbraio è stata alquanto particolare per Fedez. Il cantante si trovava a San Francisco, in quanto testimonial di Samsung, per la presentazione del primo smartphone pieghevole della storia della telefonia mobile e, quando meno se lo aspettava, ha fatto un’incontro a dir poco eccezionale. Andiamo a scoprire l’accaduto…

Fedez incontra Obama

Un selfie mancato

Durante la sua permanenza, il conosciutissimo rapper italiano, non si è fatto mancare l’allenamento mattutino. Alle 8 in punto, sveglio e subito attivo, si è recato quindi in palestra; mentre correva sul tapis roulant, però, si è accorto che, ad occupare una cyclette non lontana, c’era proprio. “La prima cosa che mi è venuta da fare è stata tirare fuori il telefono e fargli ‘foto, foto, foto!’” ci racconta Fedez; fortunatamente la ragione ha avuto il sopravvento sull’entusiasmo, e, paziente, ha deciso di attendere un momento migliore. L’occasione propizia si è presentata quando, Obama, abbandonata la cyclette, si è spostato ad allenarsi sulla panca accanto al rapper, che, dopo aver accolto, ha proposto una fotoLa risposta però non è stata proprio quella attesa: il politico statunitense non si è scomposto, ha sorriso,La delusione di Federico, come ammette, è principalmente quella disul fortuito incontro che sostiene di aver fatto.Assistere alla presentazione del primo smartphone pieghevole, ed incontrare Barack Obama, è comunque qualcosa che non succede a tutti, un’esperienza che probabilmente ha avuto solo Fedez, che ha concluso dicendo: “Questa è un pò la cosa bella dell'America, che ti possono succedere cose come queste. Mentre in Italia il massimo che può accadere è trovarti di fianco a Toninelli che fa spinning, o trovare Salvini che fa il vocalist a Jesolo, che non è neanche così tanto improbabile”.