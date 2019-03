KPop: le 5 band più famose da seguire

La nuova moda del KPop sta spopolando sempre più nel nostro paese e in Europa in generale.

Questo nuovo genere musicale nato nella penisola coreana si è sviluppato all’inizio degli anni 200 grazie all’influenza della musica americana e dei generi pop e dance.

Dal 2008 il genere ha intrapreso un nuovo sentiero, andando a specializzarsi nello stile dance elettronico.

Ma quali sono le band coreane più ascoltate del momento, andiamo a scoprirlo!

Big Bang

BTS

GIRLS’ GENERATION

SHINHWA

EXO

Band storica e pioneristica del genere coreano, i Big Bang sono, diventando uno dei gruppi più longevi del KPop negli ultimi anni.Nel 2011 hanno ottenuto un premio MTV Europe Music Awards vincendo il Best Band Worldwide Act, e nel 2012 ottengono il premio “Best Fan” agli MTV TRL Awards, diventando così laNel 2009 si erano presi una breve pausa per iniziare le loro carriere da solisti e ottenere ancora più fama.La loro fama ha raggiunto oramai ogni parte del globo, diventando un tormentone anche oltreoceano, oltre che un esempio da seguire per gruppi KPop esordienti.Acronimo di, ragazzi antiproiettile, sono oramai il gruppo più seguito dagli amanti alle prime armi. Se si parla di gruppi popolari di certo non si può non fare il loro nome!Debuttano nel 2013 e in pochi anni spopolano in tutto il mondo, venendo inseriti dal Time nella classifica delle 25 persone più influenti su internet. Quello che più di tutto appassiona i fan sono i loro video musicali, strutturati sulla base di una storia continua, imprevedibile e piena di colpi di scena, che sprona i fan a cercare sempre più teorie e indizi.Questi ragazzi sono ormai destinati a lasciare una traccia nella storia del KPop.Conosciute più semplicemente come SNSD, sono uno deiconsiderati pilastri della musica pop sudcoreana, debuttando nel 2007.Il gruppo era inizialmente composto da nove ragazze, un membro però abbandonò il gruppo nel 2014.Fu il loro brano “Gee” a far esplodere il loro successo sfondando numerosissimi record e vincendo altrettanto numerosi premi.Ma la loro carriera continuò, acquistando sempre più successo.Nel 2013 furono le vincitrici dellos, confermando il loro successo a livello mondiale.Nati “lontano” 1998, sono di certo uno dei giganti della musica KPop.Dopo cinque anni sotto la SM hanno deciso di abbandonare la loro casa discografica di appartenenza, per poi passare alla GOODentertainment ed infine, nel 2011, fondare la loro personale casa discografica, la Shinhwa entertainment.Sono di certo uno dei gruppi ad aver rilasciato il maggior numero di singoli di successo nella storia del KPop.Gli Shinhwa, in poche parole, sono uno di queinella storia del genere coreano.Se si parla dei gruppi KPop più conosciuti degli ultimi anni, di certo non si possono trascurare gli EXO.Debuttati nel 2012, erano inizialmente formati da 12 membri quando, tra il 2014 e il 2015, tre di quattro membri di nazionalità cinese lasciarono il gruppo per continuare la loro carriera da solisti. Grazie al buon numero di membri cinesi, sono tutt’oggi particolarmente conosciuti in Cina e tutti i loro album sono pubblicati sia coreano che in cinese.Se la loro musica può assumere, passando dall’hip-hop alle ballad, anche il loro stile dei loro video musicali si trasforma continuamente. Gli EXO non smettono mai di stupire i loro fan!