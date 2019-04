Emi’s Life ospite della Skuola Tv: tutte le curiosità sul content creator!

Prima di prendersi una pausa in occasione delle festività Pasquali, la Skuola Tv ti farà compagnia con una imperdibile puntata. Domani venerdì 19 aprile, alle 15,30 in punto ci sarà infatti un nuovo appuntamento con la nostra videochat. L’ospite che verrà a trovarci non appartiene né al mondo della politica né a quello del giornalismo: si tratta di un content creator molto noto sui social! Vuoi un indizio? Le sue foto, una sorta di caricature di scatti di personaggi famosi, sono davvero esilaranti. Siamo certi che anche tu sei uno dei numerosi follower! Non hai capito di stiamo parlando? Allora non ti resta che leggere l’articolo per saperlo!

Il nostro ospite

Saràcontent creator che conta più di 1 milione di followers sul suo profilo Instagram,Come nascono le sue foto-parodia? E soprattutto,Sono solo alcune delle domande che faremo a Emi’s Life perandando così oltre le sue foto che conosciamo tutti benissimo! Non solo,e ovviamente sul suo passato da studente. Chissà se la passione per le foto e le star risale ai tempi del liceo?! Non ti resta che guardare la nostra videochat per scoprirlo!

Non perdere la puntata

Ricorda chehai un appuntamento che proprio non puoi perdere: quello con la Skuola Tv!il nostro conduttore, come sempre, le leggerà direttamente a Emi’s Life che risponderà in tempo reale. Quello di domani, quindi, è un appuntamento davvero molto importante, ricordati di