Fedez contro Striscia la Notizia per una battuta sul figlio Leone

Una battuta infelice sulla recente operazione all'orecchio del piccolo Leone ha fatto infuriare papà Fedez. Il rapper non ha esitato a dire la sua contro l'uscita da parte del conduttore Ezio Greggio a Striscia La Notizia: ieri, durante la consueta puntata serale, il comico ha infatti tirato in ballo l’intervento ai timpani a cui si è sottoposto qualche giorno fa il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. In realtà, però, l'ironia riguardava il cantante: "Sarebbe stato meglio eliminare le corde vocali di Fedez” avrebbe affermato Ezio Greggio.

Fedez contro Striscia La Notizia: l'intervento di Leone ai timpani

Fedez e la Instagram Story contro Striscia la Notizia

Il piccolo Leone ha solo 7 mesi ma ha infatti dovuto affrontare il primo intervento chirurgico della sua vita: ha avuto la necessità di farsi operare ai timpani per scongiurare il rischio di perdere l’udito crescendo. I genitori hanno condiviso con i followers su Instagram tutta la vicenda, mostrando commozione e preoccupazione. Il bimbo ora sta bene ed è a casa, ma l'ironia sulla situazione - dal web alla tv - non è proprio piaciuta al papà!Dopo la puntata "incriminata",: "Non sto imputando a nessuno il fatto di non poter fare ironia sulla mia musica e su quanto io faccia cagare, quello potete farlo quanto volete. Però se non sapete quello che ha vissuto una famiglia prima di arrivare ad un’operazione del genere, io francamente l’avrei evitato e secondo me era evitabile” ha detto il rapper.